В Беларуси 6 детей выпали из окон и балконов в июле: в чём причина?

Новости Беларуси. Середина лета ознаменовалось трагической чередой несчастных случаев. 1 июля в Гродно девочка выпала из окна вместе с москитной сеткой.

2 июля в Минске мальчик упал с балкона. На следующий день ребенок падает из окна шестого этажа. 4 июля, Лоев, девочка – с четвертого.

Что лежит за серией трагических совпадений и как уберечь от беды самое дорогое, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Типовой двор спального микрорайона. Здесь несколько домов, а значит несколько сотен окон. Что происходит за стеклом – как правило, скрыто от посторонних глаз. Но порой безоблачную жизнь от трагедии отделяют всего лишь несколько секунд.

Вместо детского смеха сегодня под окнами этой многоэтажки – лишь звенящая тишина.

Очевидец:

Бабушка выбежала, мама выбежала с криками, ребенок далеко как упал.

Трехлетний мальчик упал с балкона девятого этажа.

Малыш погиб мгновенно. Как могла случиться такая беда, у соседей до сих пор не укладывается в голове.

Соседи:

Три годика, как он упасть мог через балкон? И все дома были. Мальчик был хороший, жалко мальчика

Но еще более жутко звучит тот факт, что это – лишь один случай из целой череды трагических событий. Только вдумайтесь: с начала июля из окон и балконов выпало шесть малышей. Трое из них погибли. Пятилетняя девочка из Гродно. Двухлетняя девочка из Лоева. Трехлетний мальчик из Минска. Смерть буквально одна за одной, но еще больше пугает идентичный сценарий трагедий. Прежде чем происходило непоправимое, ребенок оставался без присмотра.

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

Ты не любишь ребенка, если не обеспечиваешь ему безопасную среду. И сколько бы матерей сейчас глаза к небу не поднимало, я скажу: «Не любят!» Давайте представим, что ребенок выпал из окна в присутствии воспитательницы в детском саду, учительницы в школе, врача в больнице. Это – сразу с работы, это Уголовный кодекс и статья!

Падения с высоты, а уж, тем более, с большой. Статистика и жизнь неумолимы. Как правило, ребенок получает тяжелейшие травмы. Более того, таких малышей не всегда довозят до больницы живыми.

Александр Питкевич, заместитель главного врача по хирургии Витебского областного детского клинического центра:

Опять же всем известно, что у ребенка диспропорциональное отношение тела к его голове. Если у взрослого центр тяжести на уровне пупочной области, то у ребенка достаточно – это вот, грудной отдел. Соответственно, ребенок опрокидывает голову вниз и как следствие – теряет координацию и летит головой вниз.

Витебская область. За один четверг с балконов здесь выпало двое детей. В Городке за четырёхлетним мальчиком не досмотрел молодой дядя. На несколько минут он вышел из комнаты, а когда вернулся, обнаружил открытой балконную дверь. Мальчик упал на газон, и это смягчило удар. Ребенка со дня на день выпишут из больницы.

Соседи:

Ну, всякие случаи бывают. Они всегда смотрят за ребенком хорошо

Позже выяснится, выбраться из окна малышу «помог» табурет.

А с помощью кресла с этого балкона выпадет четырехлетняя девочка. Бабушке стоило отвлечься всего на пару секунд. Благо, это был первый этаж.

Бабушка пострадавшей девочки:

Блинчики на кухне там делала, а они ж вот так вот. Кухня маленькая, газ горит, две сковородки, говорю: «Идите вы в зал». Они все время играли на балконе, ничего не случалось.

«Эпидемия» падений приходится именно на сезон открытых окон. В зоне риска, как правило, дети от года до семи лет. Это время, когда малыш активно познает мир.

Антон Сапронов, врач-психотерапевт:

Если это совсем ранний возраст, то он, скорее всего, ещё не до конца тестирует и понимает, что перед ним не стена или стекло, а что-то, что не так крепко закреплено. Но, если это возраст постарше - то это просто ещё не до конца сформированные навыки. Мы должны помнить - перед нами ребёнок. Это заставляет нас смотреть на него вдвойне, втройне, и постоянно быть рядом с ним.

Нередко в подобных случаях злую роль играют москитные сетки.

Так, 1 и 3 июля, облокотившись именно на них, из окон выпали две девочки. Одна погибла, вторая выжила только чудом.

Кирилл Будкевич, психолог:

Проблема москитных сетках именно в самих москитных сетках. Ребенок не понимает, что москитная сетка – это не преграда, то, что это что-то легкое, что может просто вылететь и упасть, и он может упасть.

Проверить москитные сетки – насколько заявленные технические требования соответствуют их реальному состоянию – на неделе поручил председатель Следственного комитета. Тем временем, производители сходятся в одном, полагаться на сетку в качестве защиты нельзя ни в коем случае.

Евгений Красовский, мастер производственного участка:

Москитная сетка – она не является защитой изнутри, чтоб кто-то там не выпал. Она является защитой только от насекомых, в основном, от пыли

Денис Капустин, индивидуальный предприниматель:

В первую очередь, вопрос к родителям, чтобы они смотрели за ребёнком. Это в первую очередь, никаких других вариантов. Даже, пускай, здесь будет прочная сталь стоять. Но, всё равно, москитная сетка устроена так, что, если на неё надавить, выломится шнур и вот – у вас открытое пространство

При этом, в современном оконном арсенале есть проверенные средства защиты от детей. К примеру, ручка с ключом и специальные блокаторы. Цена вопроса – около двадцати рублей, время установки – менее минуты, результат – и свежий воздух, и безопасность ребенка.

Дмитрий Ламброза, специалист по работе с клиентами компании по производству окон:

При необходимости блокировки окна ставим створку в положение проветривания, фиксируем ручку замком, достаём ключик – окно работает, ручку повернуть нельзя. Второй вариант блокировки окна – это накладной замок на створку. Поставили окошечко в режим проветривания, заблокировали замок, достали ключ, окошко можно ставить, открыть его на распахивание замок не позволит.

Июльский вечер, едва не обернувший жизнь молодой семьи в кошмар. Страшно представить, ровно неделю назад эта энергичная белокурая малышка выпала из окна шестого этажа. Родители в тот день отправились на праздничный концерт. Ребенок был с бабушкой. Вместе готовили праздничный ужин. А потом Кира побежала за кошкой, поднялась на подоконник и облокотилась на москитную сетку.

Денис, отец:

Позвонила бабушка, были дикие крики, сказала, что дочка выпала из окна 6-го этажа.

Позже врачи назовут это чудом. Упав с такой высоты, малышка отделалась испугом и легким переломом подвздошной кости.

Михаил Талабаев, заведующий детским отделением РНПЦ неврологии и нейрохирургии:

Этот случай – уникальный. Девочка «родилась в рубашке», она выписывается думаю, даже без последствий на будущее

Денис, отец:

Хотим обратиться ко всем родителям: важно понимать, что это дети. Ни на секунду нельзя их оставлять одних. Это очень большая цена. Очень хотим, чтобы это дошло до каждого

Дрожащий голос и слезы, несмотря на хеппи-энд. Теперь маленькая Кира будет отмечать день рождения два раза.