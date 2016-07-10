ГАИ Беларуси – 80 лет: как за это время менялась ситуация на дорогах

Новости Беларуси. 80-летие на неделе отметила Госавтоинспекция Беларуси. Юбилей вообще-то выпал на 3 июля. Однако в День Независимости инспекторы встречали профессиональный праздник на службе.

Наш следующий материал — не только про тех, кто делает трафик на дорогах страны безопаснее, но и о том, как со временем менялась ситуация на дорогах.

Ведь еще каких-то 30 лет назад личное авто считалось роскошью. А сегодня не всегда хватает места, чтобы разъехаться.

Это кадры из 70-ых. Машина. О, ещё одна. А сегодня и вовсе мир изменился.

Михаил Недбальский, полковник милиции в отставке:

Раньше был автомобиль на пять семей, а сегодня - пять на одну семью.

А кому скажешь сегодня, что одной была жизнь на всех, а вышло по-иному

Михаил Недбальский, полковник милиции в отставке:

Это совершенно другой уровень жизни - мой и моего деда. За эти годы всё изменилось. Я уверен, что мои сыновья, мои внуки – у меня 5 внуков, чем я горжусь – они будут жить ещё лучше. Потому что мы видим, как улучшился проспект – стал пятирядным. Так и наша жизнь стала значительно других рядов.

Проспект Независимости – он раньше другим был, а теперь и вечность шагнула

Михаил Недбальский, полковник милиции в отставке:

Вот видите, движение транспорта в 4 ряда, и там 4 ряда по проспекту Независимости. В те годы это было 2 ряда, в одном и другом направлении

И мы изменились, и образ стал нужен, и взгляд. Люди, Беларусь - увидели, а раньше и считать не могли, что в стране живем.

Александр Рытиков, старший инспектор ДПС УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Люди, которые приезжают к нам в Беларусь, они просто в шоке, в положительном смысле этого слова – не только о дорогах, но и, вообще, о ситуации в стране, в столице, в частности.

Девяностые начались. Ходили они по стране, ходили и пошли!

Михаил Недбальский, полковник милиции в отставке:

Совершенно другая культура у водителей. Сегодня нет такого – что у меня иномарка, значит, я как хочу, так и еду.

И мы ходить начали. Раньше вон, у ГАИ-инспектора только глаза и были, а сейчас можем на ходу машину за нарушения остановить. И штрафом нагрузить в придачу

Александр Рытиков, старший инспектор ДПС УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Минимальный штраф за нарушение – 210 тысяч. И за второе - 210 тысяч. Итого – 420

И вот пришли те самые, двухтысячные. И жить проще стало. Реальность.

Константин Андрончик, подполковник милиции в отставке:

Контроля за нарушениями, за водителями из-за кустов не будет. Потому что нет в этом необходимости, сегодня есть достаточно средств контроля за скоростным режимом. Безусловно, там, где нет необходимости ограничивать скоростной режим, нет смысла их устанавливать

Сегодня за рулем служебного авто сидеть отнюдь не проще. Бывает всякое порой. Но раньше, чтобы в городе заторы. И даже нам соседи говорят, что Минск не пробки вяжут

Александр Рытиков, старший инспектор ДПС УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Много приборов, которые сканируют поток транспорта и дают инспектору для размышления определённую информацию.

Подполковник, которой всю службу свою других охранял, скажет сегодня, что в этом и была его ценность.

Константин Андрончик, подполковник милиции в отставке:

Куда бы я ни ехал и кому бы я ни позвонил – прекрасные отзывы о нашем государстве, об организации дорожного движения и, вообще. О белорусах. Просто все радуются и, по большому счёту, завидуют

И миру нитка, а кому рубашка. Искали как выйти вперед. Даже в ГАИ, тех, кто за рублем лихим гнался, призирали. Потому что совесть есть. Не на всех, каждому своя!

Михаил Недбальский, полковник милиции в отставке:

И в то время предлагали, и раньше предлагали. И, наверное, сегодня предлагают. Это от уровня самосознания, воспитания человека

И всё ушло вперед. Люди разные. Обстоятельства слегка. Перешли двухтысячные. И здесь снова не жалеет время. А вот сегодня, как бы там и кто не говорил, машина – не роскошь. А что?

Михаил Недбальский, полковник милиции в отставке:

Раньше был автомобиль на пять семей, а сегодня - пять на одну семью.

За этим благом – есть проблема. И даже ГАИ решить не под силу. Простая дилемма. Машин много стало и мест стало меньше. А раньше?

Александр Рытиков, старший инспектор ДПС УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В 200-300 метрах на площади Независимости крытый паркинг, он всегда больше, чем наполовину пустует.

Сегодня разница большая и в жизни, и в желании жить. Кто помнит, может доказать, кто знает, может подтвердить.

Михаил Недбальский, полковник милиции в отставке:

Мама с папой жили в 48-ом доме возле филармонии, у них была комната маленькая в коммунальной квартире. Трёхкомнатная квартира – коммуналка, жили три семьи. Сегодня это даже трудно представить. Я живу за городом, у меня свой дом, который сам строил.

А интересное самое в ином. Время изменилось, мы тоже.