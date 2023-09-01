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В Могилёве реализуется пилотный проект с «умными» мусорными баками

01 сентября 2023 07:07
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Новости Беларуси. «Умные» мусорные баки помогают сделать города Беларуси чище, а организацию вывоза бытовых отходов экономнее. Один из таких пилотных проектов реализуется в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилёве реализуется пилотный проект с «умными» мусорными баками-1

Специальные датчики показывают, когда количество мусора приближается к критической отметке, а оптимальный маршрут движения значительно экономит топливо.

В Могилёве реализуется пилотный проект с «умными» мусорными баками-4

Александр Бурачков, главный инженер Могилевского коммунального предприятия «Спецавтопредприятие»:
Данный проект подразумевает под собой экономию топлива, поскольку будут оптимизированы маршруты вывоза как твердых коммунальных отходов, так и вторичных материальных ресурсов. Возможно, будет сокращено количество мусоровозов, которые работают на одних и тех же маршрутах за счет того, что они будут использоваться более эффективно.

В Могилёве реализуется пилотный проект с «умными» мусорными баками-7

Екатерина Пищулева, начальник отдела информационных технологий Могилевского коммунального предприятия «Спецавтопредприятие»:
Внедрение данного пилотного проекта помогает нашему предприятию в режиме реального времени отслеживать качество уборки нашими водителями контейнерных площадок. Так как пилотный проект подтверждает уборку фотосъемками, мы можем оперативно реагировать на непредвиденные ситуации.

Сейчас в проекте участвуют два маршрута и несколько мусорных контейнеров. В планах внедрить разработку во всем городе.

# ЖКХ # общество # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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