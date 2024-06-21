На базе бригады спецназначения работает военно-патриотический клуб «Чёрный лис» – чему учат ребят?

Здесь дети находят новых друзей и раскрывают в себе героические качества: военно-патриотический клуб «Черный лис» работает на базе пятой бригады специального назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В составе – 57 человек. Девять из них – девчонки. Каждый день строевая и медицинская подготовка, а еще – тропа разведчика. Также проводятся экскурсии, встречи с ветеранами.

Роман Новицкий:

Обычно мы собираем и разбираем автомат, снаряжаем магазин, накладываем жгуты. Иногда у нас всякие разные занятия.

Арина Сергиеня:

Мне в принципе интересна военная тема, потому что я хочу поступать в военное училище. Все очень дружные ребята, мне приятно с ними общаться.

Андрей Шурупич, заместитель командира бригады специального назначения по идеологической работе:

Детей готовим морально, физически к тому, что предстоит им пройти в армии, кто попадет служить. И, конечно, это основное воспитание просто патриота, человека, который любит свою страну.