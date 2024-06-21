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На базе бригады спецназначения работает военно-патриотический клуб «Чёрный лис» – чему учат ребят?

21 июня 2024 09:00
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Здесь дети находят новых друзей и раскрывают в себе героические качества: военно-патриотический клуб «Черный лис» работает на базе пятой бригады специального назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На базе бригады спецназначения работает военно-патриотический клуб «Чёрный лис» – чему учат ребят?-1

В составе – 57 человек. Девять из них – девчонки. Каждый день строевая и медицинская подготовка, а еще – тропа разведчика. Также проводятся экскурсии, встречи с ветеранами.

На базе бригады спецназначения работает военно-патриотический клуб «Чёрный лис» – чему учат ребят?-4

Роман Новицкий:
Обычно мы собираем и разбираем автомат, снаряжаем магазин, накладываем жгуты. Иногда у нас всякие разные занятия.

На базе бригады спецназначения работает военно-патриотический клуб «Чёрный лис» – чему учат ребят?-7

Арина Сергиеня:
Мне в принципе интересна военная тема, потому что я хочу поступать в военное училище. Все очень дружные ребята, мне приятно с ними общаться.

На базе бригады спецназначения работает военно-патриотический клуб «Чёрный лис» – чему учат ребят?-10

Андрей Шурупич, заместитель командира бригады специального назначения по идеологической работе:
Детей готовим морально, физически к тому, что предстоит им пройти в армии, кто попадет служить. И, конечно, это основное воспитание просто патриота, человека, который любит свою страну.

На базе бригады спецназначения работает военно-патриотический клуб «Чёрный лис» – чему учат ребят?-13

Чувство долга и патриотизма, командный дух и тактическое мышление – каждое занятие превращается в увлекательное приключение. Подготовка здесь – отличная база для тех, кто в будущем собирается связать свою жизнь со службой Родине. Кроме этого, участники клуба хорошо понимают важность мира и безопасности.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество

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