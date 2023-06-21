На Бангалор ведётся подготовка к строительству новых станций Зеленолужской линии метрополитена

На территории Советского района появится две из них: «Комаровская» и «Парк Дружбы народов». В будущем они соединят магистраль от проспекта Машерова до микрорайона Зеленый Луг. Сейчас в границах улицы Богдановича активно перекладывают инженерные сети. На участке от улицы Кульман до Некрасова идет вынос кабельных и оптоволоконных линий. А со стороны парка Дружбы народов уже приступили к обустройству теплотрассы. В связи с работами организованы объездные пути.

Алла Санковская, первый заместитель главы администрации Советского района:

Начали работы приблизительно с марта по переносу инженерных сетей, которые будут выноситься из-под пятна застройки с тем, чтобы можно было приблизительно в конце этого года оградить площадь Бангалор и пустить так называемую проходческую машину «Алеся», которая со стороны площади Бангалор пойдет в сторону улицы Веры Хоружей. И впоследствии на Веры Хоружей с пересечением Богдановича и на самой площади Бангалор будет две станции метро. Чтобы впоследствии было возможно передвигаться, будет перекрывать улица участками по проекту, предусмотрены объездные пути. Сама улица Максима Богдановича будет перекрыта и там будет работать проходческая машина «Алеся», чтобы не закрывать всю улицу и у горожан осталась возможность передвигаться.