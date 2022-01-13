Прямой эфир

«Есть много доброжелательных людей». Как инициатива жителей делает Минск лучше и комфортнее

13 января 2022 14:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Коллегиальный орган территориального общественного самоуправления «Центральный» Ленинского района признан лучшим в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Всего их более 120.  

«Есть много доброжелательных людей». Как инициатива жителей делает Минск лучше и комфортнее-1

Уборка придомовых территорий, благоустройство детских и спортивных площадок, озеленение – эти и другие задачи стоят перед организацией. Работа добровольная и бесплатная. Все по собственной инициативе местных жителей.  

Материал Анны Куртасовой.   

Марине Петросян переехала в Беларусь 30 лет назад. Сначала работала диспетчером в жилищно-коммунальном хозяйстве, а уже несколько лет председатель коллегиального органа территориального общественного самоуправления «Центральный» в Ленинском районе. Занимается вопросами благоустройства придомовых территорий, озеленением. Всегда на связи с местными жителями.  

«Есть много доброжелательных людей». Как инициатива жителей делает Минск лучше и комфортнее-4

Марине Петросян, председатель коллегиального органа территориального общественного самоуправления «Центральный» Ленинского района:   
В КОТОС «Центральный» входит 88 дворов, 255 подъездов. Стимулирует в нашей работе, когда есть результат. Радует, честно, что есть много доброжелательных людей, которые хотят жить культурно, в уюте, красоте.  

Подробности в видеоматериале.  

# Местная власть # общество # Анна Куртасова # Андрей Бугров # Марине Петросян # Сергей Бедрицкий # Игорь Шабловский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Взамен сносимого – жильё на этих же территориях». В каких районах Минска планируется реконструкция и кому предложат квартиры?
13 января 2022 14:25

«Взамен сносимого – жильё на этих же территориях». В каких районах Минска планируется реконструкция и кому предложат квартиры?

«Она была на грани жизни и смерти». Молодую маму, которая 16 дней провела на ИВЛ, выписали из роддома
13 января 2022 13:44

«Она была на грани жизни и смерти». Молодую маму, которая 16 дней провела на ИВЛ, выписали из роддома

Муковозчик: чем отличаются протесты в Казахстане и в Беларуси? Там, посмотрев на наш опыт, решили обойтись без предварительных ласк
13 января 2022 13:41

Муковозчик: чем отличаются протесты в Казахстане и в Беларуси? Там, посмотрев на наш опыт, решили обойтись без предварительных ласк