«Есть много доброжелательных людей». Как инициатива жителей делает Минск лучше и комфортнее

Новости Беларуси. Коллегиальный орган территориального общественного самоуправления «Центральный» Ленинского района признан лучшим в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Всего их более 120.
Новости Беларуси. Коллегиальный орган территориального общественного самоуправления «Центральный» Ленинского района признан лучшим в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Всего их более 120.
Уборка придомовых территорий, благоустройство детских и спортивных площадок, озеленение – эти и другие задачи стоят перед организацией. Работа добровольная и бесплатная. Все по собственной инициативе местных жителей.
Материал Анны Куртасовой.
Марине Петросян переехала в Беларусь 30 лет назад. Сначала работала диспетчером в жилищно-коммунальном хозяйстве, а уже несколько лет председатель коллегиального органа территориального общественного самоуправления «Центральный» в Ленинском районе. Занимается вопросами благоустройства придомовых территорий, озеленением. Всегда на связи с местными жителями.
Марине Петросян, председатель коллегиального органа территориального общественного самоуправления «Центральный» Ленинского района:
В КОТОС «Центральный» входит 88 дворов, 255 подъездов. Стимулирует в нашей работе, когда есть результат. Радует, честно, что есть много доброжелательных людей, которые хотят жить культурно, в уюте, красоте.
Подробности в видеоматериале.