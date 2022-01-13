«Есть много доброжелательных людей». Как инициатива жителей делает Минск лучше и комфортнее

Новости Беларуси. Коллегиальный орган территориального общественного самоуправления «Центральный» Ленинского района признан лучшим в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Всего их более 120.

Уборка придомовых территорий, благоустройство детских и спортивных площадок, озеленение – эти и другие задачи стоят перед организацией. Работа добровольная и бесплатная. Все по собственной инициативе местных жителей.

Материал Анны Куртасовой.

Марине Петросян переехала в Беларусь 30 лет назад. Сначала работала диспетчером в жилищно-коммунальном хозяйстве, а уже несколько лет председатель коллегиального органа территориального общественного самоуправления «Центральный» в Ленинском районе. Занимается вопросами благоустройства придомовых территорий, озеленением. Всегда на связи с местными жителями.