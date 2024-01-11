Укрепление традиционных семейных ценностей обсудили на молодёжном форуме в Минске

Укрепление и сохранение традиционных ценностей семьи и преемственность поколений. Сегодня, 11 января, эти вопросы стали ключевыми на международном молодежном форуме в духовно-просветительском центре «Ковчег», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадка объединила около 100 молодых специалистов сферы здравоохранения из Минска и Минской области. Экспертами выступили представители православной церкви, психологи и педагоги. Данная программа уже стала традиционной. Далее участники диалога обсудили причины снижения числа прочных семейных союзов и роль христианских ценностей в преодолении кризиса семьи.

Иерей Виталий Малишевский, настоятель прихода храма святой великомученицы Анастасии Узорешительницы Минска:

Формируются будущий супруг, супруга именно в семье. И родители – это те, кто закладывают фундамент будущего репродуктивного здоровья своих детей. И если они не получат важного направления, воспитания, чтобы построить семью, то все усилия общества будут напрасны.

Основная цель форума – ориентир на здоровые отношения, рождение и воспитание детей, здоровый образ жизни. Совместную работу в этом направлении планируют комитет по здравоохранению Мингорисполкома, фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров» и российский фонд «Женщины за жизнь». Итоги сегодняшнего форума лягут в основу дальнейшего взаимодействия.