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Клематисы: выбираем сорт и правильно ухаживаем

10 июля 2018 15:38
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Клематисы – короли вьющихся растений.

Клематисы: выбираем сорт и правильно ухаживаем-1

Известные каждому садоводу, на самом деле, появились они в наших цветниках совсем недавно.

Клематисы: выбираем сорт и правильно ухаживаем-4

Ольга Свитковская, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси, куратор коллекции клематисов:
Высота кустарников – не более полутора метров, а лианы могут достигать в высоту 3, 5 и более метров.

Клематисы относятся к семейству лютиковых.

В природе существует более 230 видов клематисов, но это, в основном, мелкоцветковые клематисы. Настоящая же эпоха в развитии клематисов началась с выведения первого крупноцветкового гибрида – клематиса Жакмана.

Клематисы: выбираем сорт и правильно ухаживаем-7

Клематисы: выбираем сорт и правильно ухаживаем-9

Именно клематис Жакмана – самый надёжный выбор для наших климатических условий.

Поэтому, если Вы – пока ещё неопытный цветовод, стоит обратить своё внимание именно на этот вид. Клематисы этой группы долго и продолжительно цветут, быстро наращивают побеги.

Клематисы: выбираем сорт и правильно ухаживаем-12

Клематисы: выбираем сорт и правильно ухаживаем-14

Ольга Свитковская:
Цвет этой группы – в основном, фиолетовый, тёмно-фиолетовый, синий. Иногда встречаются бордовые. Эту группу характеризует то, что она цветёт на побегах текущего года. Обрезку производят осенью, в конце октября, до высоты второго узла от поверхности земли.

Определились с сортом – уже полдела сделали.

Дальше очень важно выбрать правильное место для посадки.

Ведь, если ошибётесь – роскошного цветения можете и не увидеть.

Клематисы: выбираем сорт и правильно ухаживаем-17

Ольга Свитковская:
Клематисы любят солнечные места, защищённые от ветра, хорошую, плодородную, питательную почву, с нейтральной реакцией среды. Они любят подкормки – два раза в месяц, как минимум.

Хороший полив.

Тогда в течение двух-трёх лет можно достигнуть желаемого эффекта.

А вот, если классические клематисы кажутся вам слишком обычными – стоит обратить внимание на особые сорта.

Клематисы: выбираем сорт и правильно ухаживаем-20

Ольга Свитковская:
Вот этот клематис – это сорт «Память сердца». Он относится к группе Интегрифолия. Можете обратить внимание, какой пышный куст. Довольно быстро, за короткое время он достигает таких вот размеров. Группа Интегрифолия характеризуется тем, что побеги не цепляются, как другие, за опору. Его надо подвязывать.

Цветы колокольчатые.

Клематисы: выбираем сорт и правильно ухаживаем-23

Сорт Валленбург из группы Витицелла.

Цветёт на побегах текущего года.

Клематисы: выбираем сорт и правильно ухаживаем-26

Очень обильно цветущий сорт, пускай, мелкий, но зато очень эффектный. Цветок – с белыми прожилками, насыщенного бордового цвета.

Очень оригинальный.

Клематисы: выбираем сорт и правильно ухаживаем-29

Цветёт до самых заморозков

Изысканные и изящные, а иногда – роскошные и яркие, клематисы заслуживают того, чтобы надёжно обосноваться в вашем цветнике.

Клематисы: выбираем сорт и правильно ухаживаем-32

И среди обилия сортов каждый сможет найти цветок, который станет для него особенным.

# Растения и цветы # общество # Ольга Свитковская

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