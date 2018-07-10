Клематисы: выбираем сорт и правильно ухаживаем

Клематисы – короли вьющихся растений.

Известные каждому садоводу, на самом деле, появились они в наших цветниках совсем недавно.

Ольга Свитковская, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси, куратор коллекции клематисов:

Высота кустарников – не более полутора метров, а лианы могут достигать в высоту 3, 5 и более метров. Клематисы относятся к семейству лютиковых. В природе существует более 230 видов клематисов, но это, в основном, мелкоцветковые клематисы. Настоящая же эпоха в развитии клематисов началась с выведения первого крупноцветкового гибрида – клематиса Жакмана.

Именно клематис Жакмана – самый надёжный выбор для наших климатических условий. Поэтому, если Вы – пока ещё неопытный цветовод, стоит обратить своё внимание именно на этот вид. Клематисы этой группы долго и продолжительно цветут, быстро наращивают побеги.

Ольга Свитковская:

Цвет этой группы – в основном, фиолетовый, тёмно-фиолетовый, синий. Иногда встречаются бордовые. Эту группу характеризует то, что она цветёт на побегах текущего года. Обрезку производят осенью, в конце октября, до высоты второго узла от поверхности земли. Определились с сортом – уже полдела сделали. Дальше очень важно выбрать правильное место для посадки. Ведь, если ошибётесь – роскошного цветения можете и не увидеть.

Ольга Свитковская:

Клематисы любят солнечные места, защищённые от ветра, хорошую, плодородную, питательную почву, с нейтральной реакцией среды. Они любят подкормки – два раза в месяц, как минимум. Хороший полив. Тогда в течение двух-трёх лет можно достигнуть желаемого эффекта. А вот, если классические клематисы кажутся вам слишком обычными – стоит обратить внимание на особые сорта.

Ольга Свитковская:

Вот этот клематис – это сорт «Память сердца». Он относится к группе Интегрифолия. Можете обратить внимание, какой пышный куст. Довольно быстро, за короткое время он достигает таких вот размеров. Группа Интегрифолия характеризуется тем, что побеги не цепляются, как другие, за опору. Его надо подвязывать. Цветы колокольчатые.

Сорт Валленбург из группы Витицелла. Цветёт на побегах текущего года.

Очень обильно цветущий сорт, пускай, мелкий, но зато очень эффектный. Цветок – с белыми прожилками, насыщенного бордового цвета. Очень оригинальный.

Цветёт до самых заморозков Изысканные и изящные, а иногда – роскошные и яркие, клематисы заслуживают того, чтобы надёжно обосноваться в вашем цветнике.