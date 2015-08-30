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Первая в Беларуси «Детская деревня SOS» в Боровлянах празднует 20-летие

30 августа 2015 10:57
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Новости Беларуси. Проект, который дарит шанс на новую жизнь. В эти дни первая в Беларуси «Детская деревня SOS» в Боровлянах празднует юбилей. 2 десятилетия кропотливой работы не прошли даром. За это время родной дом и любящую семью вновь обрели более 200 сирот. А многие из выпускников уже сами создали семьи и растят собственных детей.

Сегодня в SOS–деревне, которая кардинально отличается от типичного детского дома, воспитываются больше полусотни ребят. Еще несколько десятков молодых людей под присмотром педагогов приобретают опыт самостоятельной жизни в трех молодежных домах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Дети и родители

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