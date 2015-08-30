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День шахтера празднуют 30 августа в Беларуси

30 августа 2015 10:53
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Новости Беларуси. Самая мужская работа. У белорусских горняков сегодня, 30 августа, профессиональный праздник. В шахтерской столице, Солигорске, этот день отмечает каждый пятый. Там на глубине более километра работают тысячи человек, добывают калийные удобрения и соль. И сейчас «Беларуськалий» — один из крупнейших в мире производителей и поставщиков минеральных удобрений.

По итогам 2014 года за достижение наилучших показателей в сфере социально-экономического развития предприятие занесено на Республиканскую доску Почета. Добавим, День шахтера в последнее воскресенье августа отмечают и в других странах постсоветского пространства — традиции этой уже почти 7 десятилетий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Праздничные даты

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