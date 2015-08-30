Цветочную интервенцию проведут в Минске в преддверии Дня знаний

Новости Беларуси. Цветочная интервенция или цены под контролем. В преддверии Дня знаний специалисты в Минске проверяют стоимость ароматного товара. Розы, герберы, гладиолусы сейчас разлетаются как горячие пирожки, поэтому рейд призван помешать нерадивым продавцам нагреть руки на одном из самых главных атрибутов 1-го сентября.

Кроме того, в городе появились дополнительные торговые точки, где предлагают недорогие цветы. Завтра, 31 августа, они будут работать с 7 утра и, как обещают, до последнего клиента.

Немного о ценах: за 40-сантиметровую розу придется отдать 16 тысяч, полуметровая колючая красавица чуть дороже — 21 тысяча, а герберы и вовсе обойдутся примерно в 10 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.