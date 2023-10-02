900 тонн картофеля уже в хранилище. В Минской области убрали 60% от урожая картофеля

Новости Беларуси. Заготовка кормов, сбор овощного урожая и сев озимых. Аграрии Минской области продолжают работать в полях, чтобы обеспечить регион продовольствием, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В эти дни с полей собирают второй хлеб. Почти 4 тысячи гектаров, засеянных картофелем, уже пройдено. Это 60 % от плана.

В среднем с круга получают 34 тонны. А в агрогородке Озеро Узденского района урожайность даже чуть выше – 350 центнеров с гектара. Здесь выращивают сорта «Бриз», «Скарб», «Манифест». Первые 900 тонн уже отправили в хранилище. Несмотря на засушливое лето, качеством урожая довольны: как по картофелю, так и по другим культурам.

Виктор Окунович, ведущий агроном экспериментальной базы имени Котовского:

К уборке картофеля на данном участке в 60 гектаров приступили две недели назад. На сегодня убрано 40. Урожайность кукурузы в этом году зеленой массы на силос 350-400 центнеров с гектара. Приступили вчера к уборке кукурузы на зерно. Пока средняя урожайность за вчерашний и сегодняшний дни 135 центнеров с гектара.

Всего в Минской области планируют собрать более 300 тысяч тонн картофеля. К слову, свежий урожай уже поступает и на прилавки.