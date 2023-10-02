Более тысячи многодетных семей в Минске улучшили жилищные условия в 2023-м с господдержкой

Новости Беларуси. В Минске снижается количество многодетных семей, которые нуждаются в собственном жилье. Для этой категории очередников возводят все больше «квадратов». Сегодня в списках на строительство более 4 тысяч таких семей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В начале года была поставлена задача обеспечить жильем тысячу из них. План уже удалось перевыполнить. Улучшить свои жилищные условия смогли 1 064 семьи. Для решения квартирного вопроса предлагают квадратные метры не только в Минске, но и в городе-спутнике Смолевичах, а также в других малых городах. Кроме того, есть возможность приобрести готовые квартиры с отделкой.

Елена Лукашевич, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:

Из состоящих на учете по категориям многодетных семей большая часть уже улучшает свои жилищные условия. Не забывал город и об остальных очередниках. В целом, если говорить о масштабах очереди, более полутора тысяч семей получили возможность включиться в долевое строительство, получить арендное государственное жилье, социальное жилье. Порядка 200 человек включились в строительства жилья в городе-спутнике Смолевичи с государственной поддержкой.

До конца года для многодетных построят еще около тысячи квартир. Сегодня порядка полутора тысяч квадратов жилья возводят и для военнослужащих. Это как долевое строительство, так и арендные дома по госпрограмме.