На 56-м году из жизни ушёл Артур Зельский, автор идеи и концепции музея в мемориальном комплексе «Хатынь»

Печальная новость. На 56-м году из жизни ушел выдающийся человек, автор идеи и концепции музея в мемориальном комплексе «Хатынь» Артур Зельский. Именно под его руководством это место боли и скорби белорусского народа стало центром притяжения для всех небезразличных к истории своей страны людей, тех, кто помнит и из поколения в поколение передает эти знания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.