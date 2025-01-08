На 56-м году из жизни ушёл Артур Зельский, автор идеи и концепции музея в мемориальном комплексе «Хатынь»
Печальная новость. На 56-м году из жизни ушел выдающийся человек, автор идеи и концепции музея в мемориальном комплексе «Хатынь» Артур Зельский. Именно под его руководством это место боли и скорби белорусского народа стало центром притяжения для всех небезразличных к истории своей страны людей, тех, кто помнит и из поколения в поколение передает эти знания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Артур Зельский возглавлял мемориальный комплекс с 2010 года. За 15 лет была проведена колоссальная работа: воссоздана Хатынская церковь, установлен Поклонный крест, проведена масштабная реконструкция, построен новый музей, который увековечил память о трагических страницах истории и подарил современному поколению возможность прикоснуться к прошлому.
Кроме того, под руководством Артура Зельского проводилась научно-исследовательская и культурно-просветительская работа, свет увидели более 150 научных статей и монографий его авторства. Артур Гарриевич был награжден медалью Франциска Скорины, удостоен благодарности председателя Палаты представителей, имел множество почетных грамот, в том числе Исполнительного комитета СНГ.