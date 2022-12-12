Александр Лукашенко рассмотрит ряд кадровых перестановок

На новые должности претендуют почти два десятка человек. Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», этот понедельник сулит не только новые записи в трудовых книжках, но кому-то и смену привычной рабочей локации. Подробности назначений и согласований расскажем в следующем выпуске.

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