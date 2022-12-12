Улицы Могилёва затопило после дождя

Новости Беларуси. Пока всю страну заметало, Могилев заливало. Из-за сильного дождя оказались затоплены несколько частей города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Пока всю страну заметало, Могилев заливало. Из-за сильного дождя оказались затоплены несколько частей города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обильные осадки ночью затруднили движение транспорта, особенно на путепроводах. Непогода в очередной раз напомнила про проблемы с ливневой канализацией. Усиленный поток заявок поступает на 115.
Аварийных ситуаций нет, но люди жалуются на течь кровли. Чтобы в полном объеме принять количество обращений, на линию дополнительно выведены специалисты службы 115 и коммунальных организаций.
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