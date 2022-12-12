Улицы Могилёва затопило после дождя

Новости Беларуси. Пока всю страну заметало, Могилев заливало. Из-за сильного дождя оказались затоплены несколько частей города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обильные осадки ночью затруднили движение транспорта, особенно на путепроводах. Непогода в очередной раз напомнила про проблемы с ливневой канализацией. Усиленный поток заявок поступает на 115.