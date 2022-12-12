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Улицы Могилёва затопило после дождя

12 декабря 2022 07:43
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Новости Беларуси. Пока всю страну заметало, Могилев заливало. Из-за сильного дождя оказались затоплены несколько частей города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Улицы Могилёва затопило после дождя-1

Обильные осадки ночью затруднили движение транспорта, особенно на путепроводах. Непогода в очередной раз напомнила про проблемы с ливневой канализацией. Усиленный поток заявок поступает на 115.

Улицы Могилёва затопило после дождя-4

Аварийных ситуаций нет, но люди жалуются на течь кровли. Чтобы в полном объеме принять количество обращений, на линию дополнительно выведены специалисты службы 115 и коммунальных организаций.

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# Погода в Беларуси # общество # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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