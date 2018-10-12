На 46 году жизни скончался председатель правления Технобанка

Новости Беларуси. 11 октября на 46 году ушёл из жизни председатель правления ОАО «Технобанк» Дмитрий Михалевич. Об этом сообщается на сайте финансово-кредитной организации.

«Нет больше с нами яркого лидера, профессионала своего дела, мудрого советчика и просто доброго, светлого человека, образца жизнелюбия, оптимизма и человечности. Жизненная позиция Дмитрия Леонидовича достойна стать примером для всех нас», – говорится в пресс-службе банка.

Дмитрий Михалевич родился 13 января 1973 года в Минске. В 1994 году мужчина окончил БГЭУ, но к работе в банке приступил с 1 мая 1993 года. Начинал Дмитрий простым специалистом, но за прошедшее время успел отлично проявить себя и подняться по карьерной лестнице.

С 1 декабря 2008 года Михалевич занял пост Председателя Правления Технобанка. В организации отмечают, что Дмитрий безукоризненно грамотно выполнял свою работу.

Коллектив ОАО «Технобанк» принёс свои соболезнования родным и близким Михалевича.

О дате и месте прощания будет известно позже.