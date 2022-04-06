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В минских школах проходит акция «Чистая тарелка». Что получают ученики за съеденную порцию в столовой?

06 апреля 2022 14:46
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Новости Беларуси. Обед по расписанию. В школах столицы набирает популярность акция «Чистая тарелка», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В минских школах проходит акция «Чистая тарелка». Что получают ученики за съеденную порцию в столовой?-1

Главное ее условие – скушать всю порцию без остатка. В таком случае полагается приз. Это может быть сладость или презент. В акции принимают участие все школы города. В учебных заведениях создана приятная атмосфера, но главное – в меню вкусные блюда. Ребята уже успели оценить идею. Чистых тарелок остается все больше.

В минских школах проходит акция «Чистая тарелка». Что получают ученики за съеденную порцию в столовой?-4

Нам дают каши, отбивные, шашлыки, макароны.

В минских школах проходит акция «Чистая тарелка». Что получают ученики за съеденную порцию в столовой?-7

Мне очень нравится подход поваров, как они пытаются нас накормить очень вкусной едой.

В минских школах проходит акция «Чистая тарелка». Что получают ученики за съеденную порцию в столовой?-10

У нас в школе есть буфет, в котором мы можем приобрести разное дополнительное питание. Я часто в него хожу.

В минских школах проходит акция «Чистая тарелка». Что получают ученики за съеденную порцию в столовой?-13

Тамара Стрельникова, директор средней школы № 16:
Питание очень разнообразное. Как мясные блюда – это и шашлык из филе индейки, это филе птицы, это блюда из рыбы. Большое внимание уделяется напиткам: компот из сухофруктов, компот из свежих фруктов с добавлением витамина C, а также с добавлением сиропа шиповника.

В минских школах проходит акция «Чистая тарелка». Что получают ученики за съеденную порцию в столовой?-16

Среди полюбившихся блюд у школьников – шашлык из филе цыпленка или индейки. А среди вкусных новинок – шоколадная запеканка, перепелиные яйца и митболы.

# Школы в Беларуси # общество # Тамара Стрельникова # Фотофакт

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