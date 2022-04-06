В минских школах проходит акция «Чистая тарелка». Что получают ученики за съеденную порцию в столовой?

Новости Беларуси. Обед по расписанию. В школах столицы набирает популярность акция «Чистая тарелка», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Главное ее условие – скушать всю порцию без остатка. В таком случае полагается приз. Это может быть сладость или презент. В акции принимают участие все школы города. В учебных заведениях создана приятная атмосфера, но главное – в меню вкусные блюда. Ребята уже успели оценить идею. Чистых тарелок остается все больше.

Нам дают каши, отбивные, шашлыки, макароны.

Мне очень нравится подход поваров, как они пытаются нас накормить очень вкусной едой.

У нас в школе есть буфет, в котором мы можем приобрести разное дополнительное питание. Я часто в него хожу.

Тамара Стрельникова, директор средней школы № 16:

Питание очень разнообразное. Как мясные блюда – это и шашлык из филе индейки, это филе птицы, это блюда из рыбы. Большое внимание уделяется напиткам: компот из сухофруктов, компот из свежих фруктов с добавлением витамина C, а также с добавлением сиропа шиповника.