Вдоль МКАД высадят более 5 тысяч деревьев. Как планируют озеленить Минск?

Новости Беларуси. На городских улицах и центральных проспектах Минска приступили к высадке деревьев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Подготовку к озеленению начали еще зимой. Разработали планы, эскизы, подобрали посадочный ряд.

Учитывались рекомендации ботанического сада. В 2022 году преобразится развязка проспекта Победителей и Орловской. Здесь разработан свой зеленый дизайн. А вдоль МКАД высадят более 5 000 елей. Есть план мероприятий по композициям, приуроченным к Году исторической памяти.

Екатерина Короткина, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства:

По объемам планируем убрать более 9 000 гектаров закрепленной территории, высадить порядка 4 000 деревьев и 43 тысячи кустарников. В Год исторической памяти мы планируем высаживать аллеи, то есть в каждый субботник проводятся акции. В рамках месячника мы планируем провести 21 акцию и 70 субботников. В эту 21 акцию входят в том числе акции, посвященные Году исторической памяти.