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«Согласия второго родителя не требуется». Можно ли выехать за границу ребёнку, если мама и папа в разводе?

06 апреля 2022 14:27
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Cемейный отдых – одно из самых приятных воспоминаний человека, омрачить которое может незнание закона. Когда один из родителей решает отправиться с ребенком за границу, но документы оформляет неправильно, долгожданное путешествие рискует закончиться, так и не начавшись.  

«Согласия второго родителя не требуется». Можно ли выехать за границу ребёнку, если мама и папа в разводе?-1

Александр Гуринович, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:  
Для выезда ребенка за границу у ребенка должен быть свой собственный паспорт. При пересечении государственной границы Республики Беларусь в сопровождении обоих родителей на границе родители обязаны предоставить документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка. В частности к таким документам относится свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт, содержащий отметку о детях.  

«Согласия второго родителя не требуется». Можно ли выехать за границу ребёнку, если мама и папа в разводе?-4

Если подросток планирует покинуть страну без сопровождения взрослых, выезд разрешат только при письменном согласии матери и отца ребенка. 

«Согласия второго родителя не требуется». Можно ли выехать за границу ребёнку, если мама и папа в разводе?-7

Александр Гуринович:  
Такое письменное согласие может быть удостоверено нотариусом либо должностным лицом подразделения по гражданству и миграции, уполномоченным органом или должностным лицом иностранного государства. В ряде случаев возможен выезд ребенка за пределы территории Республики Беларусь без наличия письменного согласия одного из родителей. Например, в случае смерти одного из родителей либо лишения одного из родителей родительских прав. В данном случае необходимо предоставить письменное согласие одного из родителей, а также документ, подтверждающий причину невозможности предоставления согласия от одного из родителей.  

«Согласия второго родителя не требуется». Можно ли выехать за границу ребёнку, если мама и папа в разводе?-10

Но, что делать, когда родители не состоят в браке, и один из них выступает против заграничной поездки? 

«Согласия второго родителя не требуется». Можно ли выехать за границу ребёнку, если мама и папа в разводе?-13

Александр Гуринович:  
По общему правилу согласия второго родителя на выезд ребенка с другим родителем не требуется. В случае, если родитель не согласен на выезд ребенка за пределы территории Республики Беларусь, он вправе обратиться в суд с соответствующим заявлением. В данной ситуации суд вправе установить запрет на выезд ребенка за пределы территории Республики Беларусь без письменного согласия второго родителя. Если вы собираетесь выехать за границу вместе с ребенком и хотите проверить, нет ли ограничений на выезд, вы вправе обратиться в подразделение по гражданству и миграции с соответствующим запросом.  

# Путешествия # общество # Александр Гуринович # Вероника Макаревич # Фотофакт

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