«Согласия второго родителя не требуется». Можно ли выехать за границу ребёнку, если мама и папа в разводе?

Cемейный отдых – одно из самых приятных воспоминаний человека, омрачить которое может незнание закона. Когда один из родителей решает отправиться с ребенком за границу, но документы оформляет неправильно, долгожданное путешествие рискует закончиться, так и не начавшись.

Александр Гуринович, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Для выезда ребенка за границу у ребенка должен быть свой собственный паспорт. При пересечении государственной границы Республики Беларусь в сопровождении обоих родителей на границе родители обязаны предоставить документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка. В частности к таким документам относится свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт, содержащий отметку о детях.

Если подросток планирует покинуть страну без сопровождения взрослых, выезд разрешат только при письменном согласии матери и отца ребенка.

Александр Гуринович:

Такое письменное согласие может быть удостоверено нотариусом либо должностным лицом подразделения по гражданству и миграции, уполномоченным органом или должностным лицом иностранного государства. В ряде случаев возможен выезд ребенка за пределы территории Республики Беларусь без наличия письменного согласия одного из родителей. Например, в случае смерти одного из родителей либо лишения одного из родителей родительских прав. В данном случае необходимо предоставить письменное согласие одного из родителей, а также документ, подтверждающий причину невозможности предоставления согласия от одного из родителей.

Но, что делать, когда родители не состоят в браке, и один из них выступает против заграничной поездки?