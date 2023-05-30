Мюли в офис и лёгкие босоножки на свидание. Показываем лучшие модели из новой летней коллекции «Марко»

«Марко» блистает на подиуме самых популярных модных шоу. Качественная обувь отлично дополняет образы талантливого белорусского дизайнера.

Татьяна Ефремова, дизайнер:

Сегодня на IMG Fashion Show я представляю летний микс, коллекцию. Конечно же, вместе с обувью «Марко». Летняя тематика, свежесть, зеленые оттенки, бирюза, белый, также золото и черный. В этот раз я взяла открытую обувь и кеды. То, что актуально в этом сезоне.

Каждый найдет что-то свое как в коллекции модельера, так и среди трендовой обуви «Марко».

Алина Чичерина, модель:

Я нахожусь в самом большом магазине «Марко». Посмотрим новинки обуви.

Я уже подобрала себе новый летний гардероб, и осталось подобрать только идеальную пару обуви. Может быть, даже и не одну. В «Марко» как раз представили новую летнюю коллекцию. Посмотрим, что есть интересного.

Хотелось бы начать с классической обуви, потому что я как любая девушка очень люблю классические образы. Много различных моделей: на каблуке, без каблука, яркие, пастельные, темные и светлые.

Например, эта модель сабо идеально подойдет под джинсы и платье. Так как я люблю более сдержанные цвета в одежде, предпочитаю яркие цвета в обуви, чтобы сделать их акцентными.

Здесь представлена коралловая модель, к которой можно подобрать сумку в цвет, и это идеально дополнит образ.

Алина Чичерина:

Также я бы рассмотрела черные босоножки, потому что они идеально подойдут как в офис, так и на свидание. Например, эти босоножки с фактурным каблуком и круглым носом.

А вот эти уже с квадратным носом и трапециевидным каблуком.

Что еще интересно, в «Марко» представлена классическая летняя обувь с закрытым носом и открытой пяткой. Например, эти туфли на низком ходу с фактурным каблуком. Каблук небольшой, поэтому будет удобно и к концу дня.

Идеальным вариантом для офиса будут мюли с имитацией лоферов.

Интересно, это лето будет жарким? Если да, то идеальной парой будут сабо. «Марко» представило большое разнообразие сабо.

Отличным вариантом для девушек невысокого роста будут сабо на танкетке. В них нога не будет уставать, хорошо смотрится с летним образом.

Алина Чичерина:

Я обладательница хрупкой ножки, и для меня идеально подошли бы сабо на регулировке по полноте ноги.

В этом сезоне популярны цветочные мотивы. Например, как здесь. Ярко-синие сабо с цветочным декором.

Хотелось бы обратить внимание на модели в греческом стиле. Здесь мы видим переплетение ремешков. Идеально подойдут для девушек, которые предпочитают лаконичный образ.

В «Марко» под любую модель сабо можно подобрать сумочку. Например, здесь есть плетеный элемент – косичка. Также он присутствует и в сумке.

Ну и какое же лето без сандалий? Сандалии, конструкция верха которых держится на большом пальце. И этот элемент называется стоппер.

Этим летом очень популярны сандалии в грубом, брутальном стиле, которые перекочевали в женский гардероб из мужского. Их называют по-разному: папины сандалии, сандалии рыбака и даже дедушкины. Они имеют массивную подошву, но при этом подчеркивают изящество женской хрупкой ножки.

Алина Чичерина:

Мне приглянулись сандалии на дутой округлой подошве.

Я веду активный образ жизни, поэтому в моем гардеробе обязательно должны быть как кроссовки, так и полукеды. На пешие прогулки я выберу белые полукеды, а вот для занятия спортом – спортивные кроссовки.

В летних моделях предусмотрена перфорация, которая позволяет воздуху циркулировать, ножке – дышать и чувствовать себя комфортно.