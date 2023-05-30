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Мюли в офис и лёгкие босоножки на свидание. Показываем лучшие модели из новой летней коллекции «Марко»

30 мая 2023 08:53
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«Марко» блистает на подиуме самых популярных модных шоу. Качественная обувь отлично дополняет образы талантливого белорусского дизайнера.  

Мюли в офис и лёгкие босоножки на свидание. Показываем лучшие модели из новой летней коллекции «Марко»-1

Татьяна Ефремова, дизайнер:
Сегодня на IMG Fashion Show я представляю летний микс, коллекцию. Конечно же, вместе с обувью «Марко». Летняя тематика, свежесть, зеленые оттенки, бирюза, белый, также золото и черный. В этот раз я взяла открытую обувь и кеды. То, что актуально в этом сезоне.  

Мюли в офис и лёгкие босоножки на свидание. Показываем лучшие модели из новой летней коллекции «Марко»-4

Каждый найдет что-то свое как в коллекции модельера, так и среди трендовой обуви «Марко».  

Мюли в офис и лёгкие босоножки на свидание. Показываем лучшие модели из новой летней коллекции «Марко»-7

Алина Чичерина, модель:
Я нахожусь в самом большом магазине «Марко». Посмотрим новинки обуви.  

Мюли в офис и лёгкие босоножки на свидание. Показываем лучшие модели из новой летней коллекции «Марко»-10

Я уже подобрала себе новый летний гардероб, и осталось подобрать только идеальную пару обуви. Может быть, даже и не одну. В «Марко» как раз представили новую летнюю коллекцию. Посмотрим, что есть интересного.  

Мюли в офис и лёгкие босоножки на свидание. Показываем лучшие модели из новой летней коллекции «Марко»-13

Хотелось бы начать с классической обуви, потому что я как любая девушка очень люблю классические образы. Много различных моделей: на каблуке, без каблука, яркие, пастельные, темные и светлые.  

Мюли в офис и лёгкие босоножки на свидание. Показываем лучшие модели из новой летней коллекции «Марко»-16

Например, эта модель сабо идеально подойдет под джинсы и платье. Так как я люблю более сдержанные цвета в одежде, предпочитаю яркие цвета в обуви, чтобы сделать их акцентными.  

Мюли в офис и лёгкие босоножки на свидание. Показываем лучшие модели из новой летней коллекции «Марко»-19

Здесь представлена коралловая модель, к которой можно подобрать сумку в цвет, и это идеально дополнит образ.  

Мюли в офис и лёгкие босоножки на свидание. Показываем лучшие модели из новой летней коллекции «Марко»-22

Алина Чичерина:
Также я бы рассмотрела черные босоножки, потому что они идеально подойдут как в офис, так и на свидание. Например, эти босоножки с фактурным каблуком и круглым носом.  

Мюли в офис и лёгкие босоножки на свидание. Показываем лучшие модели из новой летней коллекции «Марко»-25

А вот эти уже с квадратным носом и трапециевидным каблуком.  

Мюли в офис и лёгкие босоножки на свидание. Показываем лучшие модели из новой летней коллекции «Марко»-28

Что еще интересно, в «Марко» представлена классическая летняя обувь с закрытым носом и открытой пяткой. Например, эти туфли на низком ходу с фактурным каблуком. Каблук небольшой, поэтому будет удобно и к концу дня.  

Мюли в офис и лёгкие босоножки на свидание. Показываем лучшие модели из новой летней коллекции «Марко»-31

Идеальным вариантом для офиса будут мюли с имитацией лоферов.  

Мюли в офис и лёгкие босоножки на свидание. Показываем лучшие модели из новой летней коллекции «Марко»-34

Интересно, это лето будет жарким? Если да, то идеальной парой будут сабо. «Марко» представило большое разнообразие сабо.  

Мюли в офис и лёгкие босоножки на свидание. Показываем лучшие модели из новой летней коллекции «Марко»-37

Отличным вариантом для девушек невысокого роста будут сабо на танкетке. В них нога не будет уставать, хорошо смотрится с летним образом.  

Мюли в офис и лёгкие босоножки на свидание. Показываем лучшие модели из новой летней коллекции «Марко»-40

Алина Чичерина:
Я обладательница хрупкой ножки, и для меня идеально подошли бы сабо на регулировке по полноте ноги.  

Мюли в офис и лёгкие босоножки на свидание. Показываем лучшие модели из новой летней коллекции «Марко»-43

В этом сезоне популярны цветочные мотивы. Например, как здесь. Ярко-синие сабо с цветочным декором.  

Мюли в офис и лёгкие босоножки на свидание. Показываем лучшие модели из новой летней коллекции «Марко»-46

Хотелось бы обратить внимание на модели в греческом стиле. Здесь мы видим переплетение ремешков. Идеально подойдут для девушек, которые предпочитают лаконичный образ.  

Мюли в офис и лёгкие босоножки на свидание. Показываем лучшие модели из новой летней коллекции «Марко»-49

В «Марко» под любую модель сабо можно подобрать сумочку. Например, здесь есть плетеный элемент – косичка. Также он присутствует и в сумке.  

Мюли в офис и лёгкие босоножки на свидание. Показываем лучшие модели из новой летней коллекции «Марко»-52

Ну и какое же лето без сандалий? Сандалии, конструкция верха которых держится на большом пальце. И этот элемент называется стоппер.  

Мюли в офис и лёгкие босоножки на свидание. Показываем лучшие модели из новой летней коллекции «Марко»-55

Этим летом очень популярны сандалии в грубом, брутальном стиле, которые перекочевали в женский гардероб из мужского. Их называют по-разному: папины сандалии, сандалии рыбака и даже дедушкины. Они имеют массивную подошву, но при этом подчеркивают изящество женской хрупкой ножки.  

Мюли в офис и лёгкие босоножки на свидание. Показываем лучшие модели из новой летней коллекции «Марко»-58

Алина Чичерина:
Мне приглянулись сандалии на дутой округлой подошве.  

Мюли в офис и лёгкие босоножки на свидание. Показываем лучшие модели из новой летней коллекции «Марко»-61

Я веду активный образ жизни, поэтому в моем гардеробе обязательно должны быть как кроссовки, так и полукеды. На пешие прогулки я выберу белые полукеды, а вот для занятия спортом – спортивные кроссовки.  

Мюли в офис и лёгкие босоножки на свидание. Показываем лучшие модели из новой летней коллекции «Марко»-64

В летних моделях предусмотрена перфорация, которая позволяет воздуху циркулировать, ножке – дышать и чувствовать себя комфортно.  

Мюли в офис и лёгкие босоножки на свидание. Показываем лучшие модели из новой летней коллекции «Марко»-67

Алина Чичерина:
Я к новому сезону уже готова. А вы? Торопитесь! Количество новинок ограничено.  

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Татьяна Ефремова # Алина Чичерина # Фотофакт

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