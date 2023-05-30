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Лукашенко: Беларусь поддерживает развитие взаимных деловых контактов с Хорватией

30 мая 2023 07:57
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«Несмотря на сегодняшние вызовы, народы Беларуси и Хорватии остаются верными себе и Родине, демонстрируют миролюбие и чувствуют ответственность за будущее своих стран», – это подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении народу Хорватии с Днем государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко: Беларусь поддерживает развитие взаимных деловых контактов с Хорватией-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Белорусы уважают умение хорватов слушать других и при этом не заменять собственное мнение чужим, стремление сохранять себя и свое видение процессов, которое часто идет наперекор тенденциям в современной Европе. В двусторонних связях нужно отдавать предпочтение доверию, добрососедству и сотрудничеству, совершенствовать торгово-экономические отношения, содействовать кооперации в сферах поставок товаров и оказания услуг. Поддерживаем развитие взаимных деловых контактов и организацию совместных мероприятий по линии торгово-промышленных палат и компаний. 

# Беларусь-Хорватия # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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