Лукашенко: Беларусь поддерживает развитие взаимных деловых контактов с Хорватией

«Несмотря на сегодняшние вызовы, народы Беларуси и Хорватии остаются верными себе и Родине, демонстрируют миролюбие и чувствуют ответственность за будущее своих стран», – это подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении народу Хорватии с Днем государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Белорусы уважают умение хорватов слушать других и при этом не заменять собственное мнение чужим, стремление сохранять себя и свое видение процессов, которое часто идет наперекор тенденциям в современной Европе. В двусторонних связях нужно отдавать предпочтение доверию, добрососедству и сотрудничеству, совершенствовать торгово-экономические отношения, содействовать кооперации в сферах поставок товаров и оказания услуг. Поддерживаем развитие взаимных деловых контактов и организацию совместных мероприятий по линии торгово-промышленных палат и компаний.