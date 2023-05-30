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Какая погода ждёт белорусов в начале лета: прогнозы синоптиков

30 мая 2023 08:47
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Новости Беларуси. Долгожданный дождь 30 мая пройдет местами по Беларуси, но, как говорят, особой погоды он не сделает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Какая погода ждёт белорусов в начале лета: прогнозы синоптиков-1

Исходя из прогнозов синоптиков, интенсивность осадков не способна восполнить дефицит влаги в почве. На большей части территории Гомельской области и местами по Минской объявлен 5-й, наивысший, класс пожарной опасности. Как сообщалось ранее, запреты и ограничения на посещение лесов введены во всех районах. По прогнозам, до пятницы, 2 июня, в Беларуси будет умеренно тепло, а потом начнет поступать прохладная воздушная масса. Возможно, она и принесет дожди, может, даже с грозами. 

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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