Какая погода ждёт белорусов в начале лета: прогнозы синоптиков

Новости Беларуси. Долгожданный дождь 30 мая пройдет местами по Беларуси, но, как говорят, особой погоды он не сделает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исходя из прогнозов синоптиков, интенсивность осадков не способна восполнить дефицит влаги в почве. На большей части территории Гомельской области и местами по Минской объявлен 5-й, наивысший, класс пожарной опасности. Как сообщалось ранее, запреты и ограничения на посещение лесов введены во всех районах. По прогнозам, до пятницы, 2 июня, в Беларуси будет умеренно тепло, а потом начнет поступать прохладная воздушная масса. Возможно, она и принесет дожди, может, даже с грозами.