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Людям запретили выходить на балкон. Жители могилёвской хрущёвки полтора года ждут завершения капремонта дома

03 января 2019 17:01
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Новости Беларуси. Остались без балконов. На «горячую линию» СТВ обратились жители одной из могилевских хрущевок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полтора года назад их дом поставили на капитальный ремонт, но работы не завершены до сих пор.

Людям запретили выходить на балконы, а кровля протекает больше прежнего. Не получив помощи в инстанциях, жители обратились на телевидение. Корреспондент Юрий Прокопенко выехал на место.

Людям запретили выходить на балкон. Жители могилёвской хрущёвки полтора года ждут завершения капремонта дома-1

Юрий Прокопенко, СТВ:
Вот так должна выглядеть стандартная хрущевка после капитального ремонта. Буквально за три месяца дом изменился до неузнаваемости.

Людям запретили выходить на балкон. Жители могилёвской хрущёвки полтора года ждут завершения капремонта дома-4

Его жильцам повезло, и теперь им завидуют соседи – жители вот этого дома, ремонт которого начался полтора года назад, но до сих пор вё никак не закончится.

Людям запретили выходить на балкон. Жители могилёвской хрущёвки полтора года ждут завершения капремонта дома-7

В руках у Геннадия Укружского предписание о запрете выхода на балкон. Черным по белому причина – аварийное состояние плиты. Балконное ограждение коммунальщики демонтировали, а выход забили досками.

Людям запретили выходить на балкон. Жители могилёвской хрущёвки полтора года ждут завершения капремонта дома-10

Людям запретили выходить на балкон. Жители могилёвской хрущёвки полтора года ждут завершения капремонта дома-12

Людям запретили выходить на балкон. Жители могилёвской хрущёвки полтора года ждут завершения капремонта дома-14

Геннадий Укружский, житель Могилева:
Так ждали этот ремонт. Видите, забили балкон, нельзя выйти на балкон: ни подышать свежим воздухом, ни поставить продукты, которые портятся в квартире.

С другой стороны дома выходы на балкон оставили открытыми, но открывать их тоже категорически запрещено. Однако не все следуют предписанию.

Людям запретили выходить на балкон. Жители могилёвской хрущёвки полтора года ждут завершения капремонта дома-17

Вера Потупчик, как и прежде, сушит на балконе белье, хранит вещи. Женщину волнует другое. После того как коммунальщики отремонтировали кровлю, она стала протекать еще больше.

Людям запретили выходить на балкон. Жители могилёвской хрущёвки полтора года ждут завершения капремонта дома-20

Людям запретили выходить на балкон. Жители могилёвской хрущёвки полтора года ждут завершения капремонта дома-22

Вера Потупчик, житель Могилева:
Вот, пожалуйста, отстали обои до самого низа. Всё поотстало.

Это первый капитальный ремонт дома за более чем полувековую историю. Планировалось поменять кровлю, утеплить фасад, балконы переделать в лоджии.... Но обещанного жильцы уже полтора года ждут.

Людям запретили выходить на балкон. Жители могилёвской хрущёвки полтора года ждут завершения капремонта дома-25

Александр Крестьяшин, житель Могилева:
Ремонт этого дома... Слов нет!

Людям запретили выходить на балкон. Жители могилёвской хрущёвки полтора года ждут завершения капремонта дома-28

Галина Герцева, житель Могилева:
Мы везде писали, но везде у нас были отписки. Мы надеемся и верим, что у нас будет наконец дом доведен до ума. Сделают дом нормально, чтобы такого безобразия не было.

Людям запретили выходить на балкон. Жители могилёвской хрущёвки полтора года ждут завершения капремонта дома-31

Людям запретили выходить на балкон. Жители могилёвской хрущёвки полтора года ждут завершения капремонта дома-33

Людям запретили выходить на балкон. Жители могилёвской хрущёвки полтора года ждут завершения капремонта дома-35

В мэрии ссылаются на непредвиденные обстоятельства. Когда начинали ремонт, не знали, что балконные плиты в аварийном состоянии. Хотя жильцы предупреждали: неровен час – перекрытия начнут падать вниз.

Людям запретили выходить на балкон. Жители могилёвской хрущёвки полтора года ждут завершения капремонта дома-38

Владимир Филипченко, начальник отдела Могилевского городского управления коммунальных предприятий:
По результатам обследования проводится корректировка проектной документации. На это тоже идет время. Объект полностью обеспечен финансированием. С учетом погодных условий планируется полностью завершить до конца первого полугодия.

Жители этой хрущевки согласны подождать. Полгодом раньше или позже – уже не принципиально. Главное, чтобы слова снова не разошлись с делом.

Людям запретили выходить на балкон. Жители могилёвской хрущёвки полтора года ждут завершения капремонта дома-41

Людям запретили выходить на балкон. Жители могилёвской хрущёвки полтора года ждут завершения капремонта дома-43

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Юрий Прокопенко # Владимир Филипченко # Фотофакт

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