Людям запретили выходить на балкон. Жители могилёвской хрущёвки полтора года ждут завершения капремонта дома
Новости Беларуси. Остались без балконов. На «горячую линию» СТВ обратились жители одной из могилевских хрущевок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полтора года назад их дом поставили на капитальный ремонт, но работы не завершены до сих пор.
Людям запретили выходить на балконы, а кровля протекает больше прежнего. Не получив помощи в инстанциях, жители обратились на телевидение. Корреспондент Юрий Прокопенко выехал на место.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Вот так должна выглядеть стандартная хрущевка после капитального ремонта. Буквально за три месяца дом изменился до неузнаваемости.
Его жильцам повезло, и теперь им завидуют соседи – жители вот этого дома, ремонт которого начался полтора года назад, но до сих пор вё никак не закончится.
В руках у Геннадия Укружского предписание о запрете выхода на балкон. Черным по белому причина – аварийное состояние плиты. Балконное ограждение коммунальщики демонтировали, а выход забили досками.
Геннадий Укружский, житель Могилева:
Так ждали этот ремонт. Видите, забили балкон, нельзя выйти на балкон: ни подышать свежим воздухом, ни поставить продукты, которые портятся в квартире.
С другой стороны дома выходы на балкон оставили открытыми, но открывать их тоже категорически запрещено. Однако не все следуют предписанию.
Вера Потупчик, как и прежде, сушит на балконе белье, хранит вещи. Женщину волнует другое. После того как коммунальщики отремонтировали кровлю, она стала протекать еще больше.
Вера Потупчик, житель Могилева:
Вот, пожалуйста, отстали обои до самого низа. Всё поотстало.
Это первый капитальный ремонт дома за более чем полувековую историю. Планировалось поменять кровлю, утеплить фасад, балконы переделать в лоджии.... Но обещанного жильцы уже полтора года ждут.
Александр Крестьяшин, житель Могилева:
Ремонт этого дома... Слов нет!
Галина Герцева, житель Могилева:
Мы везде писали, но везде у нас были отписки. Мы надеемся и верим, что у нас будет наконец дом доведен до ума. Сделают дом нормально, чтобы такого безобразия не было.
В мэрии ссылаются на непредвиденные обстоятельства. Когда начинали ремонт, не знали, что балконные плиты в аварийном состоянии. Хотя жильцы предупреждали: неровен час – перекрытия начнут падать вниз.
Владимир Филипченко, начальник отдела Могилевского городского управления коммунальных предприятий:
По результатам обследования проводится корректировка проектной документации. На это тоже идет время. Объект полностью обеспечен финансированием. С учетом погодных условий планируется полностью завершить до конца первого полугодия.
Жители этой хрущевки согласны подождать. Полгодом раньше или позже – уже не принципиально. Главное, чтобы слова снова не разошлись с делом.