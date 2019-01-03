Людям запретили выходить на балкон. Жители могилёвской хрущёвки полтора года ждут завершения капремонта дома

Новости Беларуси. Остались без балконов. На «горячую линию» СТВ обратились жители одной из могилевских хрущевок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полтора года назад их дом поставили на капитальный ремонт, но работы не завершены до сих пор. Людям запретили выходить на балконы, а кровля протекает больше прежнего. Не получив помощи в инстанциях, жители обратились на телевидение. Корреспондент Юрий Прокопенко выехал на место.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Вот так должна выглядеть стандартная хрущевка после капитального ремонта. Буквально за три месяца дом изменился до неузнаваемости.

Его жильцам повезло, и теперь им завидуют соседи – жители вот этого дома, ремонт которого начался полтора года назад, но до сих пор вё никак не закончится.

В руках у Геннадия Укружского предписание о запрете выхода на балкон. Черным по белому причина – аварийное состояние плиты. Балконное ограждение коммунальщики демонтировали, а выход забили досками.

Геннадий Укружский, житель Могилева:

Так ждали этот ремонт. Видите, забили балкон, нельзя выйти на балкон: ни подышать свежим воздухом, ни поставить продукты, которые портятся в квартире. С другой стороны дома выходы на балкон оставили открытыми, но открывать их тоже категорически запрещено. Однако не все следуют предписанию.

Вера Потупчик, как и прежде, сушит на балконе белье, хранит вещи. Женщину волнует другое. После того как коммунальщики отремонтировали кровлю, она стала протекать еще больше.

Вера Потупчик, житель Могилева:

Вот, пожалуйста, отстали обои до самого низа. Всё поотстало. Это первый капитальный ремонт дома за более чем полувековую историю. Планировалось поменять кровлю, утеплить фасад, балконы переделать в лоджии.... Но обещанного жильцы уже полтора года ждут.

Александр Крестьяшин, житель Могилева:

Ремонт этого дома... Слов нет!

Галина Герцева, житель Могилева:

Мы везде писали, но везде у нас были отписки. Мы надеемся и верим, что у нас будет наконец дом доведен до ума. Сделают дом нормально, чтобы такого безобразия не было.

В мэрии ссылаются на непредвиденные обстоятельства. Когда начинали ремонт, не знали, что балконные плиты в аварийном состоянии. Хотя жильцы предупреждали: неровен час – перекрытия начнут падать вниз.