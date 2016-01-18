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Мясоперерабатывающий комплекс «Беларуськалия» открылся после реконструкции

18 января 2016 14:50
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Новости Беларуси. Мясоперерабатывающий комплекс «Беларуськалия» открылся после реконструкции. Предприятие оснастили новым оборудованием, благодаря которому стало возможным увеличить объемы продукции более чем втрое. Значительно расширился и ассортимент. Здесь будут выпускать 140 наименований мясных изделий.

Продукция удовлетворить в первую очередь социальные объекты и пункты общественного питания самого калийного гиганта. Но есть здесь и планы по освоению внутреннего рынка. Виктория Свирская, корреспондент СТВ, увидела перспективы. Подробности в сюжете программы «Минщина» на СТВ. 

# общество # Предприятия Беларуси

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