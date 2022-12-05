Прямой эфир

Мясной салат на Новый год. Рассказываем рецепт вкусного блюда

05 декабря 2022 08:31
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Лена Климук, кулинар:
Рождественские и новогодние торжества совсем не за горами. Подготовимся к праздникам с новыми вкусными и красивыми рецептами.

Мясной салат на Новый год. Рассказываем рецепт вкусного блюда-1

Первым делом приступаем к отвариванию говядины. Мясо отправляем сразу в кипящую воду.

Мясной салат на Новый год. Рассказываем рецепт вкусного блюда-4

Параллельно подготовим продукты. Начнем с огурцов. Нарезаем сначала вдоль, а затем немного по диагонали, чтобы получились длинные полосочки. Огурцы нарезали и отправляем их в емкость.

Мясной салат на Новый год. Рассказываем рецепт вкусного блюда-7

Подготовим шампиньоны. В этом рецепте можно использовать как маринованные, так и сырые шампиньоны. Я выбираю сырые, потому что в процессе заправки салата они замаринуются.

Мясной салат на Новый год. Рассказываем рецепт вкусного блюда-10

Вода почти закипела, отправляем говядину в горячую воду.

Мясной салат на Новый год. Рассказываем рецепт вкусного блюда-13

Подготовим заправку к салату. Мелко нарубим зелень. Перекладываем ее в емкость для заправки. Добавим сок лимона, немного соли, щедрую ложку горчицы и растительное масло. Все тщательно перемешиваем.

Мясной салат на Новый год. Рассказываем рецепт вкусного блюда-16

Говядина отварилась. Достаем ее из кастрюли, даем «отдохнуть» и остыть. Так же, как огурцы, режем говядину – по диагонали. Перекладываем мясо в емкость. Будем заправлять салат. Отправляем заправку в салат и все перемешиваем.

Мясной салат на Новый год. Рассказываем рецепт вкусного блюда-19

Сервируем салат и украшаем небольшим количеством зелени. Праздничный салат готов!

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