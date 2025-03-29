В Мьянме и Таиланде зафиксирован очередной подземный толчок магнитудой 5,2
Мьянму и Таиланд продолжает трясти. Очередной подземный толчок магнитудой 5,2 зафиксирован неподалеку от Нейпьидо. Афтершоки несут серьезную угрозу и осложняют работу спасателей, которые разбирают оставшиеся от зданий руины. Число жертв масштабного природного катаклизма стремительно растет. Счет идет на тысячи. Сотни человек числятся пропавшими без вести, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наибольший ущерб нанесен городам Мандалай и Нейпьидо, неподалеку от которых располагался эпицентр землетрясения. Здесь отсутствует электричество и интернет. Специалисты и волонтеры оказывают посильную помощь пострадавшим и продолжают поиски, в надежде найти выживших. Однако пока не во все пострадавшие районы удалось добраться. Доступ к некоторым перекрыт из-за разрушенных дорог и мостов. Власти обратились за помощью к мировому сообществу.
Тем временем в столице Таиланда на месте падения строящейся высотки больше суток не прекращаются поисково-спасательные работы. Для разбора завалов пригнали тяжелую технику, разыскивать выживших помогают кинологи с собаками. Под грудами бетона могут находиться более 100 человек. На данный момент спасатели обнаружили тела девятерых рабочих. Те, кому посчастливилось покинуть стройплощадку до того, как здание обрушилось, ждут вестей о своих коллегах и родных.
Я здесь нахожусь уже сутки без сна и еды, чтобы дождаться, когда найдут маму и сестру. Вчера увидела в новостях, что здание обрушилось, а потом мне позвонили и сказали, что мои родные работали здесь, на пятом этаже. Когда все началось сестра и мама были вместе, но они не успели выбраться. Я хочу снова увидеть их лица, не верю, что это происходит с нами.
Власти Таиланда классифицировали произошедшее в стране землетрясение как крупномасштабное бедствие. Из-за стремительно растущего числа пострадавших в медучреждениях образовался дефицит препаратов и врачей. Жителей пострадавших районов экстренно эвакуировали. Движение поездов по всей стране приостановлено.