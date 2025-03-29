В Мьянме и Таиланде зафиксирован очередной подземный толчок магнитудой 5,2

Мьянму и Таиланд продолжает трясти. Очередной подземный толчок магнитудой 5,2 зафиксирован неподалеку от Нейпьидо. Афтершоки несут серьезную угрозу и осложняют работу спасателей, которые разбирают оставшиеся от зданий руины. Число жертв масштабного природного катаклизма стремительно растет. Счет идет на тысячи. Сотни человек числятся пропавшими без вести, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наибольший ущерб нанесен городам Мандалай и Нейпьидо, неподалеку от которых располагался эпицентр землетрясения. Здесь отсутствует электричество и интернет. Специалисты и волонтеры оказывают посильную помощь пострадавшим и продолжают поиски, в надежде найти выживших. Однако пока не во все пострадавшие районы удалось добраться. Доступ к некоторым перекрыт из-за разрушенных дорог и мостов. Власти обратились за помощью к мировому сообществу.

Тем временем в столице Таиланда на месте падения строящейся высотки больше суток не прекращаются поисково-спасательные работы. Для разбора завалов пригнали тяжелую технику, разыскивать выживших помогают кинологи с собаками. Под грудами бетона могут находиться более 100 человек. На данный момент спасатели обнаружили тела девятерых рабочих. Те, кому посчастливилось покинуть стройплощадку до того, как здание обрушилось, ждут вестей о своих коллегах и родных.