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Куда ни глянь – повсюду краны. Могилёв переживает невиданный строительный бум

29 марта 2025 16:34
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Порядок и чистота уже давно стали брендом нашей страны. Это то, что отмечает каждый, кто посетил Беларусь. Но планку уровня комфорта можно поднять еще выше. Если приложить к этому общие усилия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Год благоустройства дал старт целой пятилетке качества. И здесь результат будет зависеть только от слаженной работы, которой будут охвачены и областные центры. Последние годы они семимильными шагами подтягиваются к уровню столицы.

Куда ни глянь – повсюду краны. Могилёв переживает невиданный строительный бум-2

Могилев переживает строительный бум, невиданный за всю историю. Куда ни глянь, повсюду возвышаются строительные краны. Больше всего их на севере города. Здесь возводят спальный район, который объединит пять кварталов и обеспечит новым жильем 30 тысяч человек. Квадратные метры в энергоэффективных домах, и строятся они преимущественно с господдержкой.

Юлия Мычка, корреспондент:
Проект уникальный не только для Могилева, но и всей страны. Первый в Беларуси микрорайон будет полностью работать от розетки.

Куда ни глянь – повсюду краны. Могилёв переживает невиданный строительный бум-4

Ключевым энергодрайвером стала электроподстанция закрытого типа. И это инновационная премьера для всего региона. Ее техническая начинка – самое передовое оборудование по большей части белорусского производства. Автоматизация и дистанционное управление снижают затраты на эксплуатацию, а умная техника обеспечивает постоянный контроль в режиме онлайн. Коммунальную новинку оценили жители.

Куда ни глянь – повсюду краны. Могилёв переживает невиданный строительный бум-6

Виталий Немцев, житель Могилева:
Довольны, во-первых, тем, что подогрев квартиры осуществляется электробатареями. То есть сам регулируешь тепло. Захотел – выключил, захотел – включил. Не надо ждать ничего. По сезонам, как хочешь. Вода горячая постоянно. Бойлеры, все работает отлично.

Куда ни глянь – повсюду краны. Могилёв переживает невиданный строительный бум-8

Очертания будущего рисуют десятки строительных кранов, прокладываются дороги, все дома с подсветкой и современными игровыми площадками.

Куда ни глянь – повсюду краны. Могилёв переживает невиданный строительный бум-10

Это лучшее место для жизни.

Свидетелем этих невероятных изменений стала семья Селивакиных. Год назад они отметили новоселье и стали жильцами первого дома электроквартала. В семье растут двое детей, поэтому к выбору будущего адреса подходили основательно, тщательно изучали план застройки.

Куда ни глянь – повсюду краны. Могилёв переживает невиданный строительный бум-12

Валентина Силивакина, жительница Могилева:
Я посмотрела, что здесь рядом с домом будет строиться школа, сад. И здесь как раз очень удобно, у мужа работа рядом. Буквально одна остановка. Поэтому нам было очень удобно, и мы сразу же выбрали этот район.

За отсутствие лоска и собственного лица Могилев не раз критиковал Президент. Еще 8 лет назад, во время утверждения генерального плана города, глава государства поручил изменить концепцию застройки. Сегодня город на Днепре подтягивается к уровню столицы. На удачные современные архитектурные решения (например, парк Подниколье) внимание обратил и Александр Лукашенко во время назначения нового мэра.

Куда ни глянь – повсюду краны. Могилёв переживает невиданный строительный бум-14

Преображение столицы Приднепровского края – это не только о красоте, но и комфорте. Именно это ключевой аргумент в реализации самого масштабного дорожного проекта, который сейчас воплощается в Могилеве, – внутригородская кольцевая. Почти 15 лет из-за высокой стоимости (более 200 миллионов рублей) эта амбициозная идея жила исключительно на бумаге. 2 года назад к ней решили вернуться. Финансами поддержало государство.

Подробнее в видеоматериале.

# Государственная политика

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