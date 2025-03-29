Куда ни глянь – повсюду краны. Могилёв переживает невиданный строительный бум

Порядок и чистота уже давно стали брендом нашей страны. Это то, что отмечает каждый, кто посетил Беларусь. Но планку уровня комфорта можно поднять еще выше. Если приложить к этому общие усилия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Год благоустройства дал старт целой пятилетке качества. И здесь результат будет зависеть только от слаженной работы, которой будут охвачены и областные центры. Последние годы они семимильными шагами подтягиваются к уровню столицы.

Могилев переживает строительный бум, невиданный за всю историю. Куда ни глянь, повсюду возвышаются строительные краны. Больше всего их на севере города. Здесь возводят спальный район, который объединит пять кварталов и обеспечит новым жильем 30 тысяч человек. Квадратные метры в энергоэффективных домах, и строятся они преимущественно с господдержкой. Юлия Мычка, корреспондент:

Проект уникальный не только для Могилева, но и всей страны. Первый в Беларуси микрорайон будет полностью работать от розетки.

Ключевым энергодрайвером стала электроподстанция закрытого типа. И это инновационная премьера для всего региона. Ее техническая начинка – самое передовое оборудование по большей части белорусского производства. Автоматизация и дистанционное управление снижают затраты на эксплуатацию, а умная техника обеспечивает постоянный контроль в режиме онлайн. Коммунальную новинку оценили жители.

Виталий Немцев, житель Могилева:

Довольны, во-первых, тем, что подогрев квартиры осуществляется электробатареями. То есть сам регулируешь тепло. Захотел – выключил, захотел – включил. Не надо ждать ничего. По сезонам, как хочешь. Вода горячая постоянно. Бойлеры, все работает отлично.

Очертания будущего рисуют десятки строительных кранов, прокладываются дороги, все дома с подсветкой и современными игровыми площадками.

Это лучшее место для жизни. Свидетелем этих невероятных изменений стала семья Селивакиных. Год назад они отметили новоселье и стали жильцами первого дома электроквартала. В семье растут двое детей, поэтому к выбору будущего адреса подходили основательно, тщательно изучали план застройки.

Валентина Силивакина, жительница Могилева:

Я посмотрела, что здесь рядом с домом будет строиться школа, сад. И здесь как раз очень удобно, у мужа работа рядом. Буквально одна остановка. Поэтому нам было очень удобно, и мы сразу же выбрали этот район. За отсутствие лоска и собственного лица Могилев не раз критиковал Президент. Еще 8 лет назад, во время утверждения генерального плана города, глава государства поручил изменить концепцию застройки. Сегодня город на Днепре подтягивается к уровню столицы. На удачные современные архитектурные решения (например, парк Подниколье) внимание обратил и Александр Лукашенко во время назначения нового мэра.