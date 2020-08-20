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«Мы заслуживаем хорошей жизни, нам есть что терять». Что говорят люди, которые выходят на митинги в поддержку мира в Беларуси

20 августа 2020 19:48
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Новости Беларуси. По всей стране продолжаются митинги в поддержку мира, стабильности и безопасности. С самого утра люди выражают свою гражданскую позицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы заслуживаем хорошей жизни, нам есть что терять». Что говорят люди, которые выходят на митинги в поддержку мира в Беларуси-1

Одно из самых масштабных мероприятий прошло в городе Узда Минской области. Поддержать Президента страны вышли учителя, врачи, работники сельского хозяйства и промышленности, люди творчества и молодежь – всего около 3 000 человек.

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Завершилась акция возложением цветов к монументу в честь Победы в Великой Отечественной войне. Этим символическим действием участники подчеркнули свою обязанность защитить завоеванные предками мир и благополучие.

«Мы заслуживаем хорошей жизни, нам есть что терять». Что говорят люди, которые выходят на митинги в поддержку мира в Беларуси-4

Я пришла потому, что я хочу мира нашей стране. Мы заслуживаем хорошей жизни, нам есть что терять, наш Президент очень много сделал для нашей страны. Беларусь – это просто конфетка, понимаете? Мы не можем это все потерять. Старшее поколение понимает, что этого нельзя допустить.

«Мы заслуживаем хорошей жизни, нам есть что терять». Что говорят люди, которые выходят на митинги в поддержку мира в Беларуси-7

27 год назад нарадзіўся мой сынок. Ён зараз вырас у спакойнай Беларусі, яму сёння 27 год. І я хачу, каб ён і далей жыў. Старэйшаму 30 год, яны таксама жывуць спакойна. Я хачу вучыцца, хачу жыць у мірнай Беларусі спакойна. Каб маі дзеці і ўнукі жылі спакойна.

«Мы заслуживаем хорошей жизни, нам есть что терять». Что говорят люди, которые выходят на митинги в поддержку мира в Беларуси-10

Под сводами всемирно известного Витебского амфитеатра 20 августа собрались около 7 000 белорусов. Скромные людские ручейки по пути следования из разных уголков города постепенно сливались воедино, образуя бурные реки.

«Мы заслуживаем хорошей жизни, нам есть что терять». Что говорят люди, которые выходят на митинги в поддержку мира в Беларуси-13

А Летний амфитеатр превратился в настоящее море – море позитива и бесконечной гордости за свою страну. «Беларусь – это мы!» – не просто название общественно-культурной акции, это позиция каждого, кто пришел на праздник.

«Мы заслуживаем хорошей жизни, нам есть что терять». Что говорят люди, которые выходят на митинги в поддержку мира в Беларуси-16

Отец мой русский, из Брянска. А тесть – из Беларуси. И они уже давно умерли. И неужели мы – сколько они прошли, воевали, пролили крови за нас, отец мой дошел до Берлина – и мы отдадим нашу Беларусь?

«Мы заслуживаем хорошей жизни, нам есть что терять». Что говорят люди, которые выходят на митинги в поддержку мира в Беларуси-19

Если мне скажут, вот мне лично, отдай свою жизнь, чтобы твой народ хорошо жил – я отдам ее, даже не задумываясь. Даже не задумываясь, поверьте, чтобы только народ жил хорошо и счастливо.

«Мы заслуживаем хорошей жизни, нам есть что терять». Что говорят люди, которые выходят на митинги в поддержку мира в Беларуси-22

Посмотрите, какая у нас красота кругом, как мы живем. Я хочу так дальше жить. Чтобы мы также цвели, процветали. Да, мы живем по своему пути. У нас он какой-то свой: не европейский, не российский. Но я хочу, чтобы мы жили в мире, в дружбе.

«Мы заслуживаем хорошей жизни, нам есть что терять». Что говорят люди, которые выходят на митинги в поддержку мира в Беларуси-25

После окончания рабочего дня собрались на одной из площадей родного города гомельчане, чтобы еще раз продемонстрировать свою однозначную позицию. Их выбор – свободная и независимая, мирная и суверенная Беларусь. За последние две недели люди устали от небывалого градуса политизированности общества. Те, кто пришел сегодня к свободному микрофону, в основном говорили о том, что больше всего хотят единства нации и солидарности в стране.

«Мы заслуживаем хорошей жизни, нам есть что терять». Что говорят люди, которые выходят на митинги в поддержку мира в Беларуси-28

Молодые люди тоже поддерживают действующего Президента. Я считаю, что это очень важно для страны. Единство народа должно быть. То, что сейчас происходит в стране, – это на самом деле очень страшно, и поддержка каждого, молодежи и престарелых, очень важна. Поэтому я здесь. Чтобы поддержать Президента. Чтобы мы все объединились и у нас получилась сильная страна.

«Мы заслуживаем хорошей жизни, нам есть что терять». Что говорят люди, которые выходят на митинги в поддержку мира в Беларуси-31

Мне крайне неприятно и больно видеть сегодня в сети Интернет, что наших детей учат, что быть учителем – это плохо. Учат выкидывать медали и дипломы, которые мы, педагоги, вместе с детьми завоевывали, вкладывали очень много сил. Мы не учили их ничему плохому. И мы этого не заслужили. Поэтому я пришла на это мероприятие, чтобы в очередной раз показать на своем личном примере, что я белоруска, мы помним свою историю, мы помним, что это наша земля, земля, на которой мы живем.

«Мы заслуживаем хорошей жизни, нам есть что терять». Что говорят люди, которые выходят на митинги в поддержку мира в Беларуси-34

Сейчас такое время, что один в поле не воин. А когда нас много, любую цель можно исполнить. Только вместе.

«Мы заслуживаем хорошей жизни, нам есть что терять». Что говорят люди, которые выходят на митинги в поддержку мира в Беларуси-37

Напоминаем, во вторник, 18 августа, митинг на главной площади Гомеля собрал около 15 тысяч человек. Высказаться о ситуации в стране смогли все желающие.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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