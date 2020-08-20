«Мы заслуживаем хорошей жизни, нам есть что терять». Что говорят люди, которые выходят на митинги в поддержку мира в Беларуси

Новости Беларуси. По всей стране продолжаются митинги в поддержку мира, стабильности и безопасности. С самого утра люди выражают свою гражданскую позицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. По всей стране продолжаются митинги в поддержку мира, стабильности и безопасности. С самого утра люди выражают свою гражданскую позицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одно из самых масштабных мероприятий прошло в городе Узда Минской области. Поддержать Президента страны вышли учителя, врачи, работники сельского хозяйства и промышленности, люди творчества и молодежь – всего около 3 000 человек.
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Завершилась акция возложением цветов к монументу в честь Победы в Великой Отечественной войне. Этим символическим действием участники подчеркнули свою обязанность защитить завоеванные предками мир и благополучие.
Я пришла потому, что я хочу мира нашей стране. Мы заслуживаем хорошей жизни, нам есть что терять, наш Президент очень много сделал для нашей страны. Беларусь – это просто конфетка, понимаете? Мы не можем это все потерять. Старшее поколение понимает, что этого нельзя допустить.
27 год назад нарадзіўся мой сынок. Ён зараз вырас у спакойнай Беларусі, яму сёння 27 год. І я хачу, каб ён і далей жыў. Старэйшаму 30 год, яны таксама жывуць спакойна. Я хачу вучыцца, хачу жыць у мірнай Беларусі спакойна. Каб маі дзеці і ўнукі жылі спакойна.
Под сводами всемирно известного Витебского амфитеатра 20 августа собрались около 7 000 белорусов. Скромные людские ручейки по пути следования из разных уголков города постепенно сливались воедино, образуя бурные реки.
А Летний амфитеатр превратился в настоящее море – море позитива и бесконечной гордости за свою страну. «Беларусь – это мы!» – не просто название общественно-культурной акции, это позиция каждого, кто пришел на праздник.
Отец мой русский, из Брянска. А тесть – из Беларуси. И они уже давно умерли. И неужели мы – сколько они прошли, воевали, пролили крови за нас, отец мой дошел до Берлина – и мы отдадим нашу Беларусь?
Если мне скажут, вот мне лично, отдай свою жизнь, чтобы твой народ хорошо жил – я отдам ее, даже не задумываясь. Даже не задумываясь, поверьте, чтобы только народ жил хорошо и счастливо.
Посмотрите, какая у нас красота кругом, как мы живем. Я хочу так дальше жить. Чтобы мы также цвели, процветали. Да, мы живем по своему пути. У нас он какой-то свой: не европейский, не российский. Но я хочу, чтобы мы жили в мире, в дружбе.
После окончания рабочего дня собрались на одной из площадей родного города гомельчане, чтобы еще раз продемонстрировать свою однозначную позицию. Их выбор – свободная и независимая, мирная и суверенная Беларусь. За последние две недели люди устали от небывалого градуса политизированности общества. Те, кто пришел сегодня к свободному микрофону, в основном говорили о том, что больше всего хотят единства нации и солидарности в стране.
Молодые люди тоже поддерживают действующего Президента. Я считаю, что это очень важно для страны. Единство народа должно быть. То, что сейчас происходит в стране, – это на самом деле очень страшно, и поддержка каждого, молодежи и престарелых, очень важна. Поэтому я здесь. Чтобы поддержать Президента. Чтобы мы все объединились и у нас получилась сильная страна.
Мне крайне неприятно и больно видеть сегодня в сети Интернет, что наших детей учат, что быть учителем – это плохо. Учат выкидывать медали и дипломы, которые мы, педагоги, вместе с детьми завоевывали, вкладывали очень много сил. Мы не учили их ничему плохому. И мы этого не заслужили. Поэтому я пришла на это мероприятие, чтобы в очередной раз показать на своем личном примере, что я белоруска, мы помним свою историю, мы помним, что это наша земля, земля, на которой мы живем.
Сейчас такое время, что один в поле не воин. А когда нас много, любую цель можно исполнить. Только вместе.
Напоминаем, во вторник, 18 августа, митинг на главной площади Гомеля собрал около 15 тысяч человек. Высказаться о ситуации в стране смогли все желающие.