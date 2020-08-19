«Я призываю вас к миру, к созиданию, к сохранению своей страны». Четыре обращения белорусов к соотечественникам

Новости Беларуси. Сохранение страны, народа и единства – с такой целью эти белорусы обратились к своим соотечественникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Я мастер спорта международного класса по спортивно-бальным танцам на инвалидных колясках. Я против насилия, потому что человеческая жизнь бесценна. И я, как никто другой, понимаю это. Мы живём в замечательной светлой чистой и мирной стране. Мы единый народ. Никогда не было такого, чтобы мы воевали друг с другом. В нашей стране можно реализовать любые начинания, любые возможности, любые мечты – несмотря ни на что. Даже на то, что ты находишься в инвалидной коляске. Я призываю вас к миру, призываю к созиданию, призываю к сохранению своей страны, своего народа, своего единства.

Например, вчера призывали, чтобы остановили заводы и фабрики. Скажите, они постоят неделю, постоят две – прекратятся поступления в бюджет. У нас не такая огромная страна, у нас все знают: у нас нет ископаемых, у нас нет металлов. Скажите, какие поступления будут в бюджет? За что будут пенсионеры получать пенсию, за что будут жить дети? Те же самые рабочие – за что все пособия, все выплаты?

Я никогда не забуду, когда в войну не было чего есть и не было никакой защиты. Кто только не издевался над нами... Но прожили, пережили, дожили хорошую жизнь – теперь эту жизнь ломают. Зачем ломать её? Зачем это творить? Надо людям остановиться.