Мы заработали 10,5 миллионов долларов: прибыль Минска от медтуризма растет

Новости Беларуси. Иностранцы доверяют свое здоровье столичным медикам! Жители более 50 стран мира приезжают лечиться в Минск. В основном это пациенты из стран СНГ, Израиля, Японии и США. А объем экспорта медицинских услуг в столице показывает небывалый подъем.

Особой популярностью у туристов пользуется трансплантация.

В лидерах этой отрасли также офтальмология и лабораторная диагностика, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Николай Сковородко, заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Спрос на медицинские услуги от иностранных граждан не снижается, а увеличивается. Об этом можно судить по сумме денег, которую мы зарабатываем ежегодно. За 2016 год мы заработали 10,5 миллионов долларов.