Спрыгнула с бортика в воду и попала на трубу: минчанка сломала копчик в аквапарке

Риск – благородное дело, но вредное для тела. В этом на своем личном и, увы, негативном примере убедилась героиня этого сюжета. Которая, в прямом смысле этого слова, с головой погрузилась в проблемы со здоровьем. Петербуржец погиб при падении с дивана. Трагедия произошла 14 января. 46-летний мужчина получил смертельные травмы, упав с дивана в гостях у друга.

И, если подобное случается в домашних условиях, что уж говорить о местах повышенной опасности. Так, три недели назад минчанка Вероника Бондаревич посетила вместе с детьми один из столичных аквапарков. Однако покинуть его целой и невредимой женщина не смогла.

Вероника Бондаревич:

28 декабря мы посетили с детьми аквапарк «Фристайл», и я получила травму.

Хотела спрыгнуть с бортика в воду и попала на трубу. Меня сразу сильно откинуло в сторону, почувствовала сильную боль в области копчика, я повернулась и увидела, что там труба широкая белого цвета находилась. По словам девушки, прыгнуть с бортика она решила потому, что не нашла место спуска в бассейн. Однако, вскоре минчанка сильно пожалела об этом. Вероника Бондаревич:

На следующий день я сесть не могла, потому что мне было очень больно, и я обратилась к врачу. Сделали снимок, показал перелом копчика. А, тем временем, специалисты продолжают напоминать. Аквапарк – зона повышенной опасности. С увеличением количества водно-развлекательных объектов в стране увеличилось и количество несчастных случаев в них.



Гибель детей, травмы различной сложности. Сегодня лозунг: «Вода не терпит шалостей!», – перекочевал со старых плакатов на современные биллборды в водных комплексах. Однако, в том, что произошло с Вероникой, девушка винит не собственную беспечность, а сотрудников аквапарка.

Вероника Бондаревич:

Я хотела оставить отзыв аквапарку в Интернете, но отзыв мой не пропустили, я написала два сообщения в аквапарк, но ответа не последовало. Этого могло бы и не произойти, если бы там была как-то обозначена эта труба. И вообще: непонятно для чего она находится там, в такой зоне, где плавают люди, и могут травмироваться, даже не прыгнув на нее. Оставив Веронику выздоравливать, мы отправились в тот самый аквапарк, искать травмоопасный бассейн, а, вместе с ним, и правду. Анастасия Самойлова, специалист по связям с общественностью «РЦОП по фристайлу»:

Да, действительно, 28 числа, в рамках специального акционного предложения для Белорусского общества многодетных родителей, наш аквапарк посетила девушка с детьми. На камерах видеонаблюдения, которые установлены в аквапарке, видно, что она, нарушив правила посещения комплекса, прыгнула в бассейн и получила неприятные ощущения от этого.

Своей вины в произошедшем сотрудники аквапарка не усматривают и утверждают, что перед посещением комплекса все посетители обязательно проходят предварительный инструктаж.

Кроме того в холле на специальных плакатах есть выдержки из правил, с ними можно свободно ознакомиться.

Подчеркивают в аквапарке и то, что за помощью к медикам в комплексе Вероника не обращалась. Вероника Бондаревич:

Не обращалась, никого не звала, потому что думала, что пройдет. Боль притупленная, потом она облегчилась, но плавать уже настроения не было и были болевые ощущения, практически я уже не плавала даже. Однако, в аквапарке с версией минчанки не согласны и предлагают посмотреть запись с камер видеонаблюдения. Анастасия Самойлова, специалист по связям с общественностью «РЦОП по фристайлу»:

У нас есть свой фельдшерский пункт, за медицинской помощью к нашим врачам она не обращалась, никаких записей в журнале амбулаторного приёма нет. После такого неудачного прыжка, она еще более трёх часов находилась в аквапарке.

Пользовалась горками, спускалась в джакузи и ушла только в 20:49

Сегодня Вероника Бондаревич говорит о том, что была недостаточно информирована и наивно надеется в ответ на свое электронное обращение получить материальную компенсацию.

Вероника Бондаревич:

Я бы не отказалась даже от компенсации материальной, я работаю, нахожусь на больничном – я теряю в зарплате и мне же кормить детей надо. Болевые ощущения испытываю, потери материальные понесла – будет страдать моя семья. Вот только получить компенсацию у Вероники вряд ли получится. Ведь девушка сама нарушила правила техники безопасности, и даже, если минчанка не знала, что с бортиков прыгать запрещено – это ничего не меняет. Как говорится, незнание не освобождает от ответственности, в том числе, за собственное здоровье. Не позаботилась девушка и о том, чтобы в тот день зафиксировать произошедшее. В медпункт не обращалась, книгу жалоб не потребовала, не написала и претензию с целью вернуть, хотя бы, деньги за билеты. И всё, что сегодня остается Веронике – сделать выводы. Вероника Бондаревич:

В аквапарк этот больше не пущу детей и сама ни ногой, сомнения в технике безопасности, а там присутствуют маленькие дети. Там очень скользко, дети бегают, падают. Ещё знаете, что мне не понравилось? Эти работники, которые следят за обстановкой – они просто пошли, сели на шезлонги и сидят, разговаривают, даже их поведение вызывает сомнение, как они смотрят за порядком в воде.



В свою очередь, в аквапарке уверяют: за безопасностью посетителей следят тщательно и готовы прийти на помощь посетителям в любую минуту.

Анастасия Самойлова, специалист по связям с общественностью «РЦОП по фристайлу»: Есть врач, две медсестры дежурные. Поэтому в случае получения травм на территории аквапарка (ведь это понятно, что аквапарк – это зона повышенной опасности, здесь вода), человек может обратиться к спасателю, медсестре и ему будет оказана первая медицинская помощь. Записи обращения от девушки в книге замечаний и предложений нет, поступило только электронное обращение и в установленные сроки на него будет подготовлен официальный ответ



Так или иначе, но чтобы выходить сухими из воды в подобных ситуациях и не подмочить репутацию, сотрудникам аквапарка стоит внимательно относиться к клиентам. Однако и посетителям не стоит забывать о правилах поведения на воде, для того, чтобы покинуть аквапарк в хорошем настроении и без травм. Потому что даже самые современные и многоуровневые системы безопасности – с продуманными правилами, десятками спасателей, видеокамер и датчиков – бессильны перед обыкновенной беспечностью.