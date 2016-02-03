«Мы закончили лечение»: актер Андрей Гайдулян вернулся в Москву после лечения лимфомы

Новости России. Андрей Гайдулян вернулся в Москву после продолжительного лечения в Германии. Российский актер, известный по сериалам «Универ» и «СашаТаня»,

на своей странице в социальной сети рассказал, что чувствует себя гораздо лучше.

Андрей Гайдулян (запись в Instagram):

Друзья! Благодаря Богу, благодаря Вам, Вашим молитвам и просто добрым пожеланиям, благодаря врачам, благодаря хорошим и очень хорошим людям, друзьям, мы закончили лечение и вернулись в Москву. Мы очень рады и благодарим все силы небесные за результат. Это были удивительные полгода нашей жизни... Надеюсь, что я их не предам и они изменят меня навсегда. Слава Богу за все.

О том, что актер борется с тяжелым недугом, стало известно в августе прошлого года (подробнее здесь).