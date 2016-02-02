Ситуация на водоемах Беларуси становится опасной: выход на лед может привести к трагедии

Новости Беларуси. Ситуация на водоемах Беларуси становится опасной. Лед становится все тоньше, а вот любителей рыбного лова – не меньше. Температура воздуха 2 февраля поднялась до шести градусов тепла, что больше свойственно апрелю, а не февралю. Спасатели предупреждают: выход на лед может иметь самые печальные последствия.

Спасатели ОСВОД в подтверждение своих слов прыгают по льду. И на самом деле, на водохранилище Дрозды зимние рыбаки в большей безопасности, чем их коллеги на Чижовском. Здесь нет поблизости спасательной станции (это технический водоем и он не предназначен для купания). Течением воды лед постоянно подмывается снизу. А это значит – один неверный шаг и последствия.

Если спасателю удается выбраться за несколько секунд, то любителю зимней рыбалки это будет сделать сложнее. Рыбацкое обмундирование словно губка впитывает воду и делает человека в два раза тяжелее. Выбраться из воды самостоятельно будет не по силам.

В Минске ввели запрет на выход на лед, но ограничение опытные рыбаки игнорируют.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

Они мотивируют это тем, что они опытные рыбаки, никогда не проваливались, могут контролировать. Но еще раз повторю: толщина льда нестабильна и контролировать до конца в данной ситуации ее попросту невозможно.

Чаще всего жертвами тонкого льда становятся дети. По данным ОСВОД, среди девяти спасенных с начала года – один ребенок. Самые опасные регионы – Гомельская, Брестская, Гродненская и Витебская области.

Сергей Патрикеев, начальник Республиканской водолазно-спасательной службы ОСВОД:

Там практически на всех водоемах уже лед непрочный, он структурно изменился и превратился в кашицу.

Природа внесла свои коррективы. На реках начался паводок, несвойственный для февраля, больше – для апреля.

Погода такая, что можно запутаться: и солнце светит, и морозный ветер дует. Но синоптики обещают на протяжении всей недели плюсовую температуру. А это значит, что лед будет с каждый днем становиться все тоньше, а, значит, все опаснее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.