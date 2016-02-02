В Минске стартовало общественное обсуждение реконструкции танцплощадки в парке Челюскинцев

Новости Беларуси. В Минске стартовало общественное обсуждение реконструкции легендарной танцплощадки в парке Челюскинцев. Раньше она называлась «Встреча». Планируется, что вскоре там проведут масштабную реконструкцию и преобразуют строение в многофункциональный культурно-досуговый центр.

Организаторы уже создали онлайн-платформу, где до 25 февраля все желающие могут оставить свое креативное предложение. За два дня в адрес организаторов поступило около полусотни заявок. К участию приглашаются не только неравнодушные горожане, но и архитекторы. Все идеи будут систематизированы, и уже в октябре планируют приступить к модернизации. И если эта попытка общественного обсуждения будет успешной, то подобные мероприятия будут проводить и в отношении других знаковых объектов города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анна Позняк, координатор проекта «Идея для парка»:

Самому маленькому участнику проекта 14 лет, а самому старшему 54 года. Очень здорово, что и дети поменьше, и люди постарше неравнодушны к тому, что будет в парке Челюскинцев. Всех интересует очень культура, спорт, технологии. Некоторые предлагают устраивать летние кинопоказы, может быть, оборудовать там летний кинотеатр, детскую площадку. И мы это все передадим в «Минскзеленстрой», чтобы они понимали, как этот центр можно формировать в будущем.