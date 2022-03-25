Дзермант: Западу на самом деле уже никто не верит, истончается его военная, политическая и финансовая мощь

Бизнес на крови или война без правил. Почему именно Украина стала для Запада слабым местом на мировой карте в процессе геополитического раздела? Алексей Дзермант ищет корни проблемы и смыслы происходящего в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авторская рубрика «Смыслы».

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант. И мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Военная спецоперация России в Украине продолжается, но мы должны понимать глобальный смысл происходящего, потому что сейчас на наших глазах рождается совершенно новый мир. Борьба происходит именно за это. С момента распада Советского Союза, когда Запад почувствовал безраздельное господство над миром, прошло много времени, и оказалось, что глобальный мир, построенный по западным правилам, не является ни справедливым, ни отвечающим интересам всего человечества. Более того, именно западное доминирование привело к возрождению в новых формах или в хорошо забытых того, что мы вместе победили в 45-м году: расизма, радикального национализма, нацизма. Причем все это расцвело буйным цветом именно в странах бывшего Восточного блока – в Восточной Европе, в Прибалтике, в Украине. И все это происходит при полном попустительстве или негласной поддержке западных центров. Это им выгодно, потому что это идеологическое оружие они направили против извечных геополитических соперников – России и ее союзников.

Алексей Дзермант:

Особое внимание было уделено именно Украине – как наиболее важной и стратегически расположенной части нашей цивилизации. Там на протяжении 30 лет, а особенно интенсивно в последние 8 лет, происходила масштабная цивилизационная перевербовка. Людей убеждали в том, что они должны стать частью Запада, что они там нужны в качестве сколь-либо самостоятельного субъекта. А в критический момент Запад оставил Украину одну со своими проблемами, не оказал реально существенной помощи, но использует ее просто как инструмент борьбы с Россией. А в этом деле сгодится все – в том числе нацисты и террористы. Запад здесь себе не изменяет, никаких моральных принципов у него уже не осталось.

Алексей Дзермант:

Поэтому Западу на самом деле в мире уже никто не верит, мы видим, как истончается его военная, политическая и финансовая мощь. Против России и Беларуси вводятся неслыханные в истории санкции, которые призваны не просто поставить нас на колени, но фактически нас уничтожить. И если бы это случилось еще 10-15 лет назад, наверное, это бы и произошло. Но мир на самом деле стал другим. Китай, Индия, Иран, Турция отказываются следовать западным приказам и указаниям, там тоже понимают, что Украина – это всего лишь элемент более масштабной борьбы Запада и всего остального мира, the West and the Rest, как говорят англосаксы. Последствия этой борьбы ощутим мы все – будет снижаться значения доллара, западных корпораций, мы начнем выстраивать собственный финансовый контур, заниматься импортозамещением, развитием собственных технологий и научного потенциала.

Алексей Дзермант:

Да, будет нелегко, потребуются усилия и терпение, углубленное сотрудничество с новыми партнерами на Востоке, но это стоит того, в результате мы станем более сильными и суверенными, не будем критически зависеть от прихотей западных элит, которым не нужно наше развитие. Западная политика с ее псевдоценностями, в которые они сами не верят и которым не следуют, превратилась в парад шарлатанов и повес, но при этом они думают, что все еще могут вершить судьбами мира, обманывать и грабить целые народы, как это произошло с Украиной.

Алексей Дзермант:

Но почему все это происходит сейчас именно там? Потому что Украина стала сосредоточением всех процессов, которые были запущены распадом великой державы, Советского Союза: рост национализма, бандитизма, церковный раскол, появление многочисленных сект и психокультов, глубокое разложение элит, власть олигархата. В России и Беларуси все это тоже было, но у нас через усиление государства победило здоровое начало, а в Украине – нет. Сейчас в Украине происходит великое очищение от вредных продуктов периода полураспада нашей цивилизации. Очищение не только этой страны, но и наше внутреннее для того, чтобы началось новое собирание и возрождение.