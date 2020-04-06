«Мы выполняем до 15 заявок в день». Как соцработники помогают нуждающимся

Социальные службы Минска в вирусный период заботятся о пенсионерах, инвалидах и одиноких людях. Нуждающимся доставляют продукты и лекарства прямо на дом. Оксана Ядрищенская, специалист по социальной работе:

Работает горячая линия, на которую поступают звонки в течение дня, и социальные работники берут дополнительные заявки. Эти заявки обслуживаются бесплатно.

Услуга предполагает помощь всем нуждающимся пенсионерам, которым уже больше 70 лет. Достаточно позвонить по горячей линии и в ближайшее время помощник придёт на помощь.

Елена Свирид, директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района г. Минска:

Изначально к нам за помощью обращались единицы: одна-две заявки в день. К концу прошлой недели заявки увеличились в разы. И на сегодня мы выполняем до 15 заявок в день от одиноких пожилых граждан и инвалидов.

Социальные работники за день обходят порой десяток-другой людей и хорошо, если магазин рядом. В руках приходится носить пакеты с лекарствами и продуктами питания до 7 кг. Однако помощники не унывают, ведь кто, если не они?

Фаина Варвашеня, пенсионерка:

Вот так за помощью я только сейчас начала обращаться, потому что у меня все заболели, и некому стало для меня ходить в магазин.

На помощь пенсионерам приходят и соседи, и просто неравнодушные люди. Ведь помочь поднести сумки или захватить из магазина еще один пакет молока может каждый, у кого есть доброе сердце.

Фаина Варвашеня:

Надо было в аптеку сходить, так с 8 этажа просила хлопца. Так он мне воду всё время приносит из магазина, потому что эта рука сломана, а в этой стоит кардиостимулятор.

Чтобы обезопасить пенсионеров, социальные работники соблюдают меры предосторожности: носят маски, обрабатывают руки антисептиком, а также надолго не задерживаются у старшего поколения, ведь помощи ждёт ещё много людей. Оксана Ядрищенская:

Бывают такие ситуации, что соцработники полностью загружены. У нас специалисты нашего отделения встают и выходят на услугу.