«Мы выполняем до 15 заявок в день». Как соцработники помогают нуждающимся
Социальные службы Минска в вирусный период заботятся о пенсионерах, инвалидах и одиноких людях. Нуждающимся доставляют продукты и лекарства прямо на дом.
Оксана Ядрищенская, специалист по социальной работе:
Работает горячая линия, на которую поступают звонки в течение дня, и социальные работники берут дополнительные заявки. Эти заявки обслуживаются бесплатно.
Услуга предполагает помощь всем нуждающимся пенсионерам, которым уже больше 70 лет. Достаточно позвонить по горячей линии и в ближайшее время помощник придёт на помощь.
Елена Свирид, директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района г. Минска:
Изначально к нам за помощью обращались единицы: одна-две заявки в день. К концу прошлой недели заявки увеличились в разы. И на сегодня мы выполняем до 15 заявок в день от одиноких пожилых граждан и инвалидов.
Социальные работники за день обходят порой десяток-другой людей и хорошо, если магазин рядом. В руках приходится носить пакеты с лекарствами и продуктами питания до 7 кг. Однако помощники не унывают, ведь кто, если не они?
Фаина Варвашеня, пенсионерка:
Вот так за помощью я только сейчас начала обращаться, потому что у меня все заболели, и некому стало для меня ходить в магазин.
На помощь пенсионерам приходят и соседи, и просто неравнодушные люди. Ведь помочь поднести сумки или захватить из магазина еще один пакет молока может каждый, у кого есть доброе сердце.
Фаина Варвашеня:
Надо было в аптеку сходить, так с 8 этажа просила хлопца. Так он мне воду всё время приносит из магазина, потому что эта рука сломана, а в этой стоит кардиостимулятор.
Чтобы обезопасить пенсионеров, социальные работники соблюдают меры предосторожности: носят маски, обрабатывают руки антисептиком, а также надолго не задерживаются у старшего поколения, ведь помощи ждёт ещё много людей.
Оксана Ядрищенская:
Бывают такие ситуации, что соцработники полностью загружены. У нас специалисты нашего отделения встают и выходят на услугу.
В период инфекций важно обезопасить пожилых людей от всевозможных контактов с окружающими. Помочь престарелым может каждый желающий, ведь для этого необходимо лишь заключить соглашение с городской организацией «Красный крест».