Самолёт Belavia доставил в Минск застрявших в Индии белорусов и иностранцев

Новости Беларуси. Более 100 белорусов вернулись из Дели домой. Спецрейсом Belavia — Belarusian Airlines в Национальный аэропорт Минск также эвакуированы граждане России, Украины и Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Более 100 белорусов вернулись из Дели домой. Спецрейсом Belavia — Belarusian Airlines в Национальный аэропорт Минск также эвакуированы граждане России, Украины и Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вылет Индии был организован совместно с российской стороной. Сложности возникли в связи с многочисленными ограничениями из-за пандемии коронавируса. Беспосадочный полет проходил через воздушное пространство пяти стран.
Самолет приземлился в Минске ночью 6 апреля в 02:55. Все его пассажиры по прилету сдали тесты на коронавирус. Белорусов ожидает двухнедельный карантин, граждан других стран – дальнейшая дорога домой.