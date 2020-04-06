Самолёт Belavia доставил в Минск застрявших в Индии белорусов и иностранцев

Новости Беларуси. Более 100 белорусов вернулись из Дели домой. Спецрейсом Belavia — Belarusian Airlines в Национальный аэропорт Минск также эвакуированы граждане России, Украины и Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вылет Индии был организован совместно с российской стороной. Сложности возникли в связи с многочисленными ограничениями из-за пандемии коронавируса. Беспосадочный полет проходил через воздушное пространство пяти стран.