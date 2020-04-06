«Мне в копилку знаний добавилось очень много». Сборы военнообязанных в Беларуси завершены

Новости Беларуси. В Минской области завершились сборы военнообязанных. На месяц более 130 человек влились в коллектив 2-й инженерной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все это время запасники жили в полевых условиях, вспоминали и закрепляли свои военные навыки. В инженерных войсках, к слову, высоко оценили уровень готовности военнообязанных, отметив дисциплину, старание и профессионализм.

Андрей Мазур, командир инженерно-максировочного батальона:

Люди подошли ответственно, интерес в глазах был. Сейчас что-то меняется, вооружение меняется. Увидели нашу современную технику, увидели новые методы выполнения задач.

Андрей Молчанов, лейтенант запаса:

Для меня прошло, скажем так, с запасом опыта большого. Потому что есть, с чем сравнить. Есть домашний комфорт, скажем так, все привилегии. А есть суровая необходимость, особенно когда полевые выходы и все зависит от тебя. Мне в копилку знаний добавилось очень много.