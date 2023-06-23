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Патриотический марафон БРСМ открыли «Народной зарядкой» – участвовали 3,5 тысячи человек

23 июня 2023 14:32
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Новости Беларуси. БРСМ навстречу II Играм СНГ! Сегодня, 23 июня, в Минске дали старт новому патриотическому марафону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Патриотический марафон БРСМ открыли «Народной зарядкой» – участвовали 3,5 тысячи человек-1

В полдень на стадионе «Динамо» под девизом «Спорт, доступный каждому» молодые люди со всей Беларуси и не только присоединились к «Народной зарядке». Участие в акции приняли более 3,5 тысячи человек. Своим примером на новые спортивные вершины ребят вдохновляли именитые атлеты и даже профильные министры.

Патриотический марафон БРСМ открыли «Народной зарядкой» – участвовали 3,5 тысячи человек-4

Полина Гайкова, учащаяся Лингвогуманитарного колледжа МГЛУ:
Это очень интересно и показывает, что люди известные находятся близко к народу, могут взаимодействовать с молодежью. Очень здорово, что такое огромное количество людей участвует.

Патриотический марафон БРСМ открыли «Народной зарядкой» – участвовали 3,5 тысячи человек-7

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:
Это абсолютно добровольный марафон, регистрация началась с понедельника. Тысячи ребят зарегистрированы на «Народную зарядку» и сотни на нормативы по сдаче «Готовы к труду и обороне». Очень символично после такого трагического дня, 22 июня, сегодня молодежь не просто говорит, а здесь сдает нормативы, готовится не только быть сотрудниками, специалистами различных предприятий, но и быть готовыми к обороне.

Уже завтра, 24 июня, в стране отметят День молодежи. По традиции масштабный праздник придет в каждый город. В Минске в этот день планируется открытие трудового семестра студотрядов.

# БРСМ # общество # Александр Лукьянов # Фотофакт

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