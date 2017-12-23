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Мы все верим в Деда Мороза: как горожане встречали новогоднее шествие в Минске

23 декабря 2017 17:29
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Новости Беларуси. Событие, которое собрало 23 декабря в центре Минска тысячи зрителей: новогоднее шествие Дедов Морозов и Снегурочек фактически дало старт веренице новогодних торжеств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы все верим в Деда Мороза: как горожане встречали новогоднее шествие в Минске-1

Отметим, что наша телекомпания в этом празднике приняла самое непосредственное участие: мы вели прямую трансляцию. Десятки камер работали на протяжении всего пути сказочных персонажей. Ну а наши репортеры старались не упустить ни одного интересного момента.

Мы все верим в Деда Мороза: как горожане встречали новогоднее шествие в Минске-4

Считанные дни до Нового года, и самое время готовить подарки и сюрпризы для близких не только всем нам, но и главным новогодним героям – Деду Морозу и Снегурочке. Свита у дедушки и его внучки внушительная – сотни сказочных персонажей принимают участие в шествии волшебников.

Мы все верим в Деда Мороза: как горожане встречали новогоднее шествие в Минске-7

Дед Мороз:
Я проверил список, все были очень хорошими. Получат все, что они хотели.

Мы все верим в Деда Мороза: как горожане встречали новогоднее шествие в Минске-10

Примечательно, что главный Дед Мороз и его внучка в этом году выбрали из своего автопарка весьма мощный и необычный транспорт.

Мы все верим в Деда Мороза: как горожане встречали новогоднее шествие в Минске-13

В 2017 новогодние герои пересели из саней в тракторы. Украшенные яркими огнями и иллюминацией – такими нарядными «Беларусы» еще не были!

Мы все верим в Деда Мороза: как горожане встречали новогоднее шествие в Минске-16

Дед Мороз:
С каждым годом Дедушка получает все больше и больше писем, и подарков нужно дарить все больше и больше. Колесница из трех лошадок уже не справляется. Поэтому в этом году 1200 лошадей будут развозить подарки по всей нашей стране!

Мы все верим в Деда Мороза: как горожане встречали новогоднее шествие в Минске-19

Снегурочка:
Самое главное – это верить в чудеса! Хорошо себя вести, верить в чудо, и все желания исполнятся в следующем году.

Мы все верим в Деда Мороза: как горожане встречали новогоднее шествие в Минске-22

Новогоднее шествие становится доброй традицией. Шумная и веселая колонна сказочных помощников Деда Мороза отправляется от площади Независимости прямиком к Дворцу спорта. Здесь около 1000 сказочных персонажей, рядом с которыми медведи, которые буквально приковывают к себе внимание зрителей огромными размерами.

Мы все верим в Деда Мороза: как горожане встречали новогоднее шествие в Минске-25

Десятки видеокамер СТВ сопровождают сказочных героев на протяжении всего их пути. Наша телекомпания ведет прямую трансляцию. Благодаря этому сказочное шествие крупным планом показали на больших экранах города.

Мы все верим в Деда Мороза: как горожане встречали новогоднее шествие в Минске-28

Зрители:
Мы второй раз на этом мероприятии, нам очень нравится. Все очень интересно, ярко, красочно, красиво. Желаем всем здоровья!

Мы все верим в Деда Мороза: как горожане встречали новогоднее шествие в Минске-31

Каждый год ходим. Очень интересно, детям интересно. Мы все верим в Деда Мороза. Пишем ему письма, кладем в морозилку и думаем, что все наши желания сбываются всегда. И в этом году тоже сбудутся!

Мы все верим в Деда Мороза: как горожане встречали новогоднее шествие в Минске-34

Хочу много новых игрушек.

Мы все верим в Деда Мороза: как горожане встречали новогоднее шествие в Минске-37

Я кубики Рубика заказывал.

Мы все верим в Деда Мороза: как горожане встречали новогоднее шествие в Минске-40

Коника!

Мы все верим в Деда Мороза: как горожане встречали новогоднее шествие в Минске-43

Квадрокоптер.

А у Дворца спорта – песни, танцы и, конечно, поздравления друг друга с наступающим Новым годом и Рождеством.

Мы все верим в Деда Мороза: как горожане встречали новогоднее шествие в Минске-46

Алеся Беликова, СТВ:
Такое количество Снегурочек и Дедушек Морозов – настоящий праздник для минчан и гостей. Ну а команда СТВ поздравляет всех с наступающим Новым годом и желает здоровья, побольше энергии и только хороших новостей в Новом году.

# общество # Фотофакт # Новый год # Дед Мороз # Снегурочка # Алеся Беликова

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