Мы все верим в Деда Мороза: как горожане встречали новогоднее шествие в Минске

Новости Беларуси. Событие, которое собрало 23 декабря в центре Минска тысячи зрителей: новогоднее шествие Дедов Морозов и Снегурочек фактически дало старт веренице новогодних торжеств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, что наша телекомпания в этом празднике приняла самое непосредственное участие: мы вели прямую трансляцию. Десятки камер работали на протяжении всего пути сказочных персонажей. Ну а наши репортеры старались не упустить ни одного интересного момента.

Считанные дни до Нового года, и самое время готовить подарки и сюрпризы для близких не только всем нам, но и главным новогодним героям – Деду Морозу и Снегурочке. Свита у дедушки и его внучки внушительная – сотни сказочных персонажей принимают участие в шествии волшебников.

Дед Мороз:

Я проверил список, все были очень хорошими. Получат все, что они хотели.

Примечательно, что главный Дед Мороз и его внучка в этом году выбрали из своего автопарка весьма мощный и необычный транспорт.

В 2017 новогодние герои пересели из саней в тракторы. Украшенные яркими огнями и иллюминацией – такими нарядными «Беларусы» еще не были!

Дед Мороз:

С каждым годом Дедушка получает все больше и больше писем, и подарков нужно дарить все больше и больше. Колесница из трех лошадок уже не справляется. Поэтому в этом году 1200 лошадей будут развозить подарки по всей нашей стране!

Снегурочка:

Самое главное – это верить в чудеса! Хорошо себя вести, верить в чудо, и все желания исполнятся в следующем году.

Новогоднее шествие становится доброй традицией. Шумная и веселая колонна сказочных помощников Деда Мороза отправляется от площади Независимости прямиком к Дворцу спорта. Здесь около 1000 сказочных персонажей, рядом с которыми медведи, которые буквально приковывают к себе внимание зрителей огромными размерами.

Десятки видеокамер СТВ сопровождают сказочных героев на протяжении всего их пути. Наша телекомпания ведет прямую трансляцию. Благодаря этому сказочное шествие крупным планом показали на больших экранах города.

Зрители:

Мы второй раз на этом мероприятии, нам очень нравится. Все очень интересно, ярко, красочно, красиво. Желаем всем здоровья!

Каждый год ходим. Очень интересно, детям интересно. Мы все верим в Деда Мороза. Пишем ему письма, кладем в морозилку и думаем, что все наши желания сбываются всегда. И в этом году тоже сбудутся!

Хочу много новых игрушек.

Я кубики Рубика заказывал.

Коника!

Квадрокоптер. А у Дворца спорта – песни, танцы и, конечно, поздравления друг друга с наступающим Новым годом и Рождеством.