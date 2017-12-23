Что общего у белорусов и бельгийцев: история о том, как в одной семье уживаются две ментальности

Без духмяного напитка не обходится ни один семейный вечер. Этот травяной сбор Оксана каждый раз привозит с собой из Беларуси.
Без духмяного напитка не обходится ни один семейный вечер. Этот травяной сбор Оксана каждый раз привозит с собой из Беларуси.
Оксана Скрев, основатель ассоциации «Belarus today» (Бельгия):
Получится белорусский чай с бельгийским десертом, который здесь называется «рейстарт», то есть тарталетки с рисом.
Такие кулинарные дуэты в этой белорусско-бельгийской семье не редкость. В 90-х супруги познакомились на выставке, а в 2017 году отметили уже бронзовую свадьбу. За это время национальные традиции в их доме успели переплестись.
Оксана Скрев:
Венчались в белорусском католическом соборе. Муж даже думал принять другую религию из-за своей любви к нашему краю.
В подтверждение тому полотна белорусских художников по всему дому.
Оксана Скрев:
Русская художественная живопись его тоже интересует.
Даже такой внезапный эпизод не в силах омрачить настроения наших позитивных героев. Они скажут: «На счастье!» – совсем на белорусский манер. К слову, Оксана и профессионально связана с нашей страной по роду деятельности в международной компании. А несколько лет назад создала ассоциацию «Belarus today» – для белорусов, живущих в Бельгии, и бельгийцев, мечтающих открыть для себя Беларусь.
Оксана Скрев:
На политической арене, конечно же, идет потепление отношений. И я чувствую, меня даже многие бельгийцы спрашивают: «Теперь мы знаем, что уже можно в Беларусь поехать без визы, по крайней мере, на 5 дней». Это первый шаг, что очень приветствуется.
Сейчас они понимают, что мы европейского плана страна, которую бояться не надо, а наоборот, только положительные отзывы от людей, которые уже там побыли.
А вот особенности местного уклада жизни иногда рождают и бизнес-идеи.
Оксана Скрев:
Если тебе нужно записаться, например, к хирургу или невропатологу, то есть специалисту какого-то уровня, нужно ждать месяц, два, а иногда и три. В Беларуси, чтобы к врачу попасть, и месяц ждать – это ненормально.
Это тема, которую мы поднимали, особенно я делала большой акцент на наших санаториях. Я бы хотела туда больше людей везти, но персонал, который работает в наших санаториях, не говорит достаточно на иностранном языке.
Свои новогодние каникулы семья планируют провести в Беларуси. Спокойная атмосфера и природа – то, что импонирует у нас. Немудрено, что и здесь они выбирают жизнь в пригороде Брюсселя.
Оксана Скрев:
Увеличивается, я буду откровенно говорить, уровень криминалитета, связанный с тем потоком беженцев, который сейчас на улице.
Возрастает наша налоговая нагрузка, потому что понятно, что бюджет страны ограничен, и для того, чтобы содержать большую массу беженцев, которые в последнее время нахлынули в страну, нужно где-то искать дополнительные ресурсы.
Дети Оксаны родились в Бельгии, но Беларусь считают вторым домом. Анастасия, например, каникулы всегда проводит в Минск.
Анастасия Скрев:
Белорусская кухня мне очень нравится. Мама тоже часто готовит белорусские блюда. Например, борщ мне очень нравится, драники, колдуны. Бульба!
Впрочем, у бульбашей-белорусов есть еще кое-что общее с бельгийцами.
Оксана Скрев:
Мы здесь очень часто себя называем союз «бел-бел», потому что и Бельгия, и Беларусь начинаются с трех одинаковых букв.