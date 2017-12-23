В 2018 технопарки откроют в Бобруйске, Борисове и Новополоцке

Новости Беларуси. Четыре технопарка появилось в 2017 году в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, во всех областных городах страны уже работают такие бизнес-инкубаторы. Теперь в планах открытие подобных площадок в каждом регионе. Уже в 2018 году они появятся в Бобруйске, Борисове и Новополоцке. Такие технопарки помогут не только воплотить в жизнь смелые идеи, но и вывести их на иностранный рынок.