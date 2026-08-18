Минчанка создает забавные льняные игрушки! Посмотрите на шедевры ручной работы

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Наши предки верили, что льняная нить способна защитить дом от любых невзгод, а мотанки служили мощными семейными оберегами. Минская ремесленница переосмыслила эту традицию и даровала ей новую жизнь. Побываем в мастерской у талантливой художницы!