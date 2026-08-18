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Минчанка создает забавные льняные игрушки! Посмотрите на шедевры ручной работы

18 августа 2026 09:09
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. 

Наши предки верили, что льняная нить способна защитить дом от любых невзгод, а мотанки служили мощными семейными оберегами. Минская ремесленница переосмыслила эту традицию и даровала ей новую жизнь. Побываем в мастерской у талантливой художницы!

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Минчанка создает забавные льняные игрушки! Посмотрите на шедевры ручной работы-2

Забавные, позитивные и невероятно милые. Знакомьтесь с семейством Зюзиков! Веселую банду зверушек придумала креативная минчанка Мария Нифагина. Творческая история началась 10 лет назад. По профессии наша героиня – техник связи, но однажды в декретном отпуске захотелось порадовать ребенка и сделать ему что-то приятное и экологичное. Так и родилась идея с причудливыми игрушками.

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# Хобби

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