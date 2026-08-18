Оранжевый уровень опасности объявлен 18 августа в Беларуси

В МЧС напомнили, что неблагоприятные погодные условия могут стать причиной повреждения и обрыва линий связи и электропередач. Из‑за сильного ветра не исключено падение деревьев и конструкций. Белорусам рекомендуют держаться подальше от остановок транспорта и рекламных щитов, не прятаться под кронами деревьев. Водителям – не парковать машину в местах частых подтоплений. Если ливень застал в дороге, нужно перестроиться в правый ряд или на обочину и остановиться, а также включить аварийную световую сигнализацию. Любителям двухколесного транспорта и вовсе стоит отказаться от поездок. В ближайшие дни погода будет нестабильной. Ожидается, что к выходным тепло вернется и осадков станет меньше.