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Оранжевый уровень опасности объявлен 18 августа в Беларуси

18 августа 2026 09:15
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Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня, 18 августа, в Беларуси. Ожидаются сильные дожди, грозы и шквалистый ветер до 20 метров в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оранжевый уровень опасности объявлен 18 августа в Беларуси-2

В МЧС напомнили, что неблагоприятные погодные условия могут стать причиной повреждения и обрыва линий связи и электропередач. Из‑за сильного ветра не исключено падение деревьев и конструкций. Белорусам рекомендуют держаться подальше от остановок транспорта и рекламных щитов, не прятаться под кронами деревьев. Водителям – не парковать машину в местах частых подтоплений. Если ливень застал в дороге, нужно перестроиться в правый ряд или на обочину и остановиться, а также включить аварийную световую сигнализацию. Любителям двухколесного транспорта и вовсе стоит отказаться от поездок. В ближайшие дни погода будет нестабильной. Ожидается, что к выходным тепло вернется и осадков станет меньше.

# Погода в Беларуси

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