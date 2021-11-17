«Мы возобновляем работу нашей дискуссионной площадки». Где молодёжь сможет обсудить предстоящий референдум?

Новости Беларуси. Тема эскалации ситуации на польской границе звучала на заседании Президиума Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодые парламентарии обсудили также положение дел в разных регионах страны. Особое внимание было уделено предстоящему конституционному референдуму.

Илона Илларионова, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

В рамках лидерской платформы «‎Команда будущего»‎ было озвучено, что мы возобновляем работу нашей дискуссионной площадки «‎Беларусь будущего»‎, на которой мы с разными категориями молодежи будем обсуждать грядущий референдум и новый Основной закон.