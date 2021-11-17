«Мы возобновляем работу нашей дискуссионной площадки». Где молодёжь сможет обсудить предстоящий референдум?
Новости Беларуси. Тема эскалации ситуации на польской границе звучала на заседании Президиума Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодые парламентарии обсудили также положение дел в разных регионах страны. Особое внимание было уделено предстоящему конституционному референдуму.
Илона Илларионова, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
В рамках лидерской платформы «Команда будущего» было озвучено, что мы возобновляем работу нашей дискуссионной площадки «Беларусь будущего», на которой мы с разными категориями молодежи будем обсуждать грядущий референдум и новый Основной закон.
Во время заседания был затронут и вопрос формирования нового созыва Молодежного совета. Планируется, что в состав войдут представители всех городов и районов страны, а общая численность парламента достигнет цифры в 140 человек.
Кочанова в Молодежном парламенте: «Вы должны встречаться с людьми. Вы должны доносить правду». Подробности здесь.