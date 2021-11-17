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«Мы возобновляем работу нашей дискуссионной площадки». Где молодёжь сможет обсудить предстоящий референдум?

17 ноября 2021 06:41
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Новости Беларуси. Тема эскалации ситуации на польской границе звучала на заседании Президиума Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодые парламентарии обсудили также положение дел в разных регионах страны. Особое внимание было уделено предстоящему конституционному референдуму.  

«Мы возобновляем работу нашей дискуссионной площадки». Где молодёжь сможет обсудить предстоящий референдум?-1

Илона Илларионова, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:  
В рамках лидерской платформы «‎Команда будущего»‎ было озвучено, что мы возобновляем работу нашей дискуссионной площадки «‎Беларусь будущего»‎, на которой мы с разными категориями молодежи будем обсуждать грядущий референдум и новый Основной закон.  

«Мы возобновляем работу нашей дискуссионной площадки». Где молодёжь сможет обсудить предстоящий референдум?-4

Во время заседания был затронут и вопрос формирования нового созыва Молодежного совета. Планируется, что в состав войдут представители всех городов и районов страны, а общая численность парламента достигнет цифры в 140 человек.  

Кочанова в Молодежном парламенте: «Вы должны встречаться с людьми. Вы должны доносить правду». Подробности здесь.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Наталья Кочанова # Илона Илларионова # Фотофакт

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