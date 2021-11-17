Кочанова в Молодёжном парламенте: «Вы должны встречаться с людьми. Вы должны доносить правду»

Участие приняла и Наталья Кочанова. Председатель Совета Республики подчеркнула, что ложь в различных интернет-ресурсах вокруг миграционного кризиса заполонила буквально все пространство. В свою очередь в борьбе с подобными фейками активную роль должна занять молодежь.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Вы сегодня как никогда должны быть активными. Вы должны активно работать с молодежью. Вы должны встречаться с людьми. Вы должны доносить правду. Особенно в молодежной аудитории. Как говорят, молодежь сегодня не смотрит телевидение и не читает газеты. Так если не смотрят и не читают газеты, то я только могу предполагать, какую информацию они черпают из интернета.