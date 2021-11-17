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Кочанова в Молодёжном парламенте: «Вы должны встречаться с людьми. Вы должны доносить правду»

17 ноября 2021 06:39
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Новости Беларуси. Тема эскалации ситуации на польской границе звучала на заседании Президиума Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Кочанова в Молодёжном парламенте: «Вы должны встречаться с людьми. Вы должны доносить правду»-1

Участие приняла и Наталья Кочанова. Председатель Совета Республики подчеркнула, что ложь в различных интернет-ресурсах вокруг миграционного кризиса заполонила буквально все пространство. В свою очередь в борьбе с подобными фейками активную роль должна занять молодежь.  

Кочанова в Молодёжном парламенте: «Вы должны встречаться с людьми. Вы должны доносить правду»-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Вы сегодня как никогда должны быть активными. Вы должны активно работать с молодежью. Вы должны встречаться с людьми. Вы должны доносить правду. Особенно в молодежной аудитории. Как говорят, молодежь сегодня не смотрит телевидение и не читает газеты. Так если не смотрят и не читают газеты, то я только могу предполагать, какую информацию они черпают из интернета.  

«Мы возобновляем работу нашей дискуссионной площадки». Где молодежь сможет обсудить предстоящий референдум? Читайте здесь.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Наталья Кочанова # Илона Илларионова # Фотофакт

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