Кочанова в Молодёжном парламенте: «Вы должны встречаться с людьми. Вы должны доносить правду»

Новости Беларуси. Тема эскалации ситуации на польской границе звучала на заседании Президиума Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Тема эскалации ситуации на польской границе звучала на заседании Президиума Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие приняла и Наталья Кочанова. Председатель Совета Республики подчеркнула, что ложь в различных интернет-ресурсах вокруг миграционного кризиса заполонила буквально все пространство. В свою очередь в борьбе с подобными фейками активную роль должна занять молодежь.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Вы сегодня как никогда должны быть активными. Вы должны активно работать с молодежью. Вы должны встречаться с людьми. Вы должны доносить правду. Особенно в молодежной аудитории. Как говорят, молодежь сегодня не смотрит телевидение и не читает газеты. Так если не смотрят и не читают газеты, то я только могу предполагать, какую информацию они черпают из интернета.
«Мы возобновляем работу нашей дискуссионной площадки». Где молодежь сможет обсудить предстоящий референдум? Читайте здесь.