Мы вместе 79 лет назад смогли победить в кровопролитной войне – Додон поздравил белорусов с 9 Мая

Игорь Додон, председатель Партии социалистов Молдовы:

Дорогие наши братья, уважаемые друзья, дорогие белорусы. От души поздравляю вас с Днем Победы. Мы вместе 79 лет назад смогли победить в очень большой и кровопролитной Великой Отечественной войне. Мы чтим память наших героев, мы гордимся нашими отцами, дедушками. Здесь, в Молдове, мы тоже сегодня отмечаем 9 Мая. Мы записываем это обращение. Здесь, откуда началось 80 лет назад освобождение Молдовы. Я уверен, что мы с вами сможем отстоять победу. Да, непросто. У нас в Молдове тоже непросто. Но большинство граждан Молдовы чтят наших героев и отмечают День Победы. С Днем Победы, дорогие друзья!