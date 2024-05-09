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Мы вместе 79 лет назад смогли победить в кровопролитной войне – Додон поздравил белорусов с 9 Мая

09 мая 2024 17:03
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Поздравления с Днем Великой Победы в адрес белорусов сегодня пришли из Кишенева от Игоря Додона – некогда президента Молдовы, а сегодня главы Партии социалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы вместе 79 лет назад смогли победить в кровопролитной войне – Додон поздравил белорусов с 9 Мая-1

Игорь Додон, председатель Партии социалистов Молдовы:
Дорогие наши братья, уважаемые друзья, дорогие белорусы. От души поздравляю вас с Днем Победы. Мы вместе 79 лет назад смогли победить в очень большой и кровопролитной Великой Отечественной войне. Мы чтим память наших героев, мы гордимся нашими отцами, дедушками. Здесь, в Молдове, мы тоже сегодня отмечаем 9 Мая. Мы записываем это обращение. Здесь, откуда началось 80 лет назад освобождение Молдовы. Я уверен, что мы с вами сможем отстоять победу. Да, непросто. У нас в Молдове тоже непросто. Но большинство граждан Молдовы чтят наших героев и отмечают День Победы. С Днем Победы, дорогие друзья!

# День Победы # общество # Игорь Додон

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