От писаря до моториста на самолёте командира полка. Школьники рассказали о родственниках, прошедших ВОВ

Война оставила глубокую кровоточащую рану в сердцах людей, и забывать об этом мы просто не имеем права. Какое представление о войне имеют современные дети, что они вообще знают о том далеком времени? В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь представители юного поколения: Милла и Ростислав Скридлевские. Юрий Царев, ведущий:

Я знаю, что вы двоюродные брат и сестра. У каждого из вас есть истории про прадедушку и прабабушку. Владимир Григорьевич и Галина Викентьевна – так звали прабабушку и прадедушку. Давайте тогда поведаем их истории.

Ростислав Скридлевский, ученик гимназии № 23 Минска:

Мой прадед Скридлевский Владимир Григорьевич родился в 1919 году. Он служил в 766-м авиационном полку, прошел большой путь от полкового писаря до моториста на самолете командира полка. После войны он жил в Слуцке, работал в автошколе. Ольга Бурлакова, ведущая:

Милла, мы знаем, что у твоей прабабушки Галины Викентьевны тоже необычная судьба. Расскажи, пожалуйста, о ней.