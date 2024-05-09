От писаря до моториста на самолёте командира полка. Школьники рассказали о родственниках, прошедших ВОВ
Война оставила глубокую кровоточащую рану в сердцах людей, и забывать об этом мы просто не имеем права. Какое представление о войне имеют современные дети, что они вообще знают о том далеком времени?
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь представители юного поколения: Милла и Ростислав Скридлевские.
Юрий Царев, ведущий:
Я знаю, что вы двоюродные брат и сестра. У каждого из вас есть истории про прадедушку и прабабушку. Владимир Григорьевич и Галина Викентьевна – так звали прабабушку и прадедушку. Давайте тогда поведаем их истории.
Ростислав Скридлевский, ученик гимназии № 23 Минска:
Мой прадед Скридлевский Владимир Григорьевич родился в 1919 году. Он служил в 766-м авиационном полку, прошел большой путь от полкового писаря до моториста на самолете командира полка. После войны он жил в Слуцке, работал в автошколе.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Милла, мы знаем, что у твоей прабабушки Галины Викентьевны тоже необычная судьба. Расскажи, пожалуйста, о ней.
Милла Скридлевская, ученица Елизовской школы Могилевской области:
Моя прабабушка Скридлевская Галина Викентьевна родилась в 1930 году. Родители назвали ее Гертруда, однако ей это имя не нравилось. Когда она получала новые документы, старые были утеряны во время Великой Отечественной войны, назвала себя Галиной. Когда немцы забирали людей в Германию, пришли отдохнуть в деревушку.
Наша прабабушка была самой старшей, ее мама сказала ей пойти за картошкой. Когда она пришла обратно в эту деревушку, увидела, что ее родных нет, потому что их забрали немцы. Долгое время она скиталась по деревушкам. В 1943 году она попала в Германию, где производила матрасы из соломы. В 1945 году она обратно вернулась в Беларусь и нашла свою крестную маму с двоюродным братом и сестрой. Уже через поиски родственников нашла свою родную маму, брата и сестру.
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