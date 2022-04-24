«Мы видим одного окуня и рака». Корреспондент СТВ отправился в рейд ловить браконьеров

Новости Беларуси. Если говорить об отдыхе в нашей стране, а в этом году он особенно актуален, то у нас определенно есть места для релакса. К примеру, Браславские озера. По праву считаются не только туристической, но и рыбной Меккой Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Щука, лещ, судак и сазан – только золотой рыбки не хватает, а так настоящий рай для рыбаков. Хотя многие готовы нарушить природную идиллию ради собственной наживы. Речь о браконьерах. Как раз сейчас, когда идет нерест, нечестные рыбаки вышли на поверхность. Но сотрудники Госинспекции уже знают их клевые места. Улов по правилам и без – в рейд отправился и Константин Герцев.

Выдвигаемся в ночной рейд. По словам самих инспекторов, лучшее время для поиска сетей и схронов браконьеров. В нашем арсенале: тепловизор, прибор ночного видения и проверенная временем «кошка». Несмотря на тривиальность в изготовлении и использовании, неоднократно доказывала свою эффективность. «Сразу видно, кто рыбак, а кто нарушитель». В каких областях Беларуси действует запрет на ловлю рыбы? Подробнее.

Игорь Рогаль, заместитель начальника отдела государственного контроля Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира:

Иногда сети притапливают, и их визуально не видно, поплавки эти. Любой же рыболов пытается максимально замаскировать свою запрещенную снасть, поэтому сегодня мы тоже используем такие же запрещенные методы, чтобы хотя бы попытаться их достать. Если тут будет находиться эта сеть, то, я думаю, мы ее достанем.

В Браславе не успели мы подплыть к первой потенциальной точке с сетями, как «кошка» потянула вниз, значит, есть улов. И непростой. Первая, вторая, третья. По содержимому видно: орудие незаконной рыбалки было установлено считаные часы назад.

Владимир Павлов, заместитель начальника Витебской областной инспекции охраны животного и растительного мира:

Видим, как оно притоплено, практически невооруженным глазом не видно. Используем наше, скажем так, средство для изъятия этих орудий, которое называется «кошка». Видите, как сильно все забито грязью, травой, потому что ветра сильные стоят. Мы видим одного окуня и рака. Сейчас мы изымем их и выпустим в среду обитания. Щуку должны мы, сейчас на нее запрет – нерест, выпустить быстренько в среду обитания.

В Бресте уже за полночь в поле зрение инспекторов попала припрятанная лодка. По всем приметам схрон браконьера. Как раз такие мелочи и приводят к крупным уловам. В Браславе по схожей наводке задержали местного жителя. В колесной шине он спрятал несколько сетей, которые явно планировал установить на рассвете.